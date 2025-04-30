Интенсивность боев возросла: Сырский раскрыл цель врага и направление главного удара

Несмотря на громкие заявления Российской Федерации (РФ) о якобы готовности к прекращению огня на майские праздники враг усилил интенсивность бои на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сирского.

По словам Сырского, страна-террорист несмотря на отсутствие перспектив пытается прорвать оборону Сил обороны на Покровском направлении и выйти на административную границу Днепропетровской области.

"С этой целью ежедневно российское командование бросает в бой новые подразделения, гонит на смерть своих военных, отчитывается о призрачных успехах и победах", - добавил он.

Главнокомандующий ВСУ отметил, что посвятил сегодняшний день работе в бригадах, которые работают на Покровском направлении с целью решения проблемных вопросов, а также оказания помощи командирам частей в организации боевых действий. В частности были приняты решения о дополнительном обеспечении:

боеприпасами;

дронами;

средствами радиоэлектронной борьбы;

резервами.

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, в свою очередь, отмечает, что россияне наращивают штурмовые действия на фронте и затягивают разговоры о прекращении огня. По его словам, наращивание наблюдается на разных направлениях.