Новый конкурент Starlink: Sceye испытала мобильную связь 6G из стратосферы

Бесперецедентный перелет и испытание над Японией

Во время выполнения испытательной миссии Service Test 1 летательный аппарат SceyeCELL преодолел общее расстояние почти в 30 500 км. Трансокеанский перелет из Нью-Мексико в Японию и продолжался 30 дней.

В течение этого марафона аппарат 7 дней функционировал в воздушном пространстве под управлением японской стороны.

В этот период система продемонстрировала стабильное широкополосное мобильное подключение непосредственно на модифицированные и обычные пользовательские смартфоны в сети японского телеком-гиганта SoftBank Corp.

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Как функционируют стратосферные платформы HAPS?

Аэрокосмическая компания Sceye разрабатывает высотные платформы High Altitude Platform Systems (HAPS) - беспилотные аппараты, работающие в стратосфере . Они могут создать новый тип инфраструктуры, которая работает высоко над Землей, но не относится к космическим системам.

Технология HAPS предлагает сразу несколько критически важных направлений применения:

Прямая связь с мобильными устройствами без дополнительного оборудования.

Обеспечение связи для беспилотников и автономных систем.

Выполнение краевых вычислений прямо в воздухе.

Основатель и генеральный директор Sceye Миккель Вестергор Франдсен отметил, что миссия подтвердила готовность всех ключевых систем - от оборудования на борту до наземной инфраструктуры. По его словам, в будущем именно стратосфера может стать основой непрерывного покрытия сетями 6G.

Стратосфера или низкая околоземная орбита?

Разработка компании Sceye позиционируется как "прямая альтернатива спутниковому мобильному интернету", в частности Starlink Direct-to-Cell от SpaceX.

Главное отличие заключается в высоте расположения оборудования:

Орбитальные спутники функционируют в термосфере и экзосфере в 2000 км от Земли.

Платформы HAPS размещаются в стратосфере на значительно меньшей высоте около 50 км.

Преимущества стратосферных башен над спутниками

Спутниковый интернет гарантирует высокую скорость и покрытие в любой точке мира, однако у стратосферных систем есть собственные существенные преимущества.

В компании Sceye рассчитывают, что одна развернутая на полную мощность платформа HAPS способна заменить примерно 500 стандартных наземных башен мобильной связи.

Благодаря меньшему расстоянию до поверхности планеты стратосферная инфраструктура обеспечивает меньшую задержку сигнала, быстрее соединение и требует лишь частицы от колоссальных затрат, необходимых для запуска и поддержки спутниковых группировок на орбите.