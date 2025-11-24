Новый конфликт в Европе: пост о Холокосте разжег громкий спор между Польшей и Израилем

Сообщение, сделанное израильским мемориальным центром жертв Холокоста, который имел целью почтить память о трагедии, вызвало резкую реакцию польских чиновников и возобновил давние споры по исторической терминологии.

Так, в своем сообщении в X (бывший Twitter) Яд Вашем заявил:

"Польша была первой страной, где евреев заставили носить особый символ, чтобы изолировать их от окружающего населения".

В Польше эти слова сразу восприняли как ложную формулировку, которая якобы отождествляет польское государство с нацистской Германией. Комментаторы и чиновники отметили: в тот период Польша была оккупирована, а все антиеврейские законы и репрессивные меры внедряли исключительно немецкие оккупационные структуры.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский под заметкой прямо обратился к Яд Вашем с требованием уточнить формулировку:

"Пожалуйста, укажите, что вы имеете в виду "оккупированную Германией Польшу".

Представитель МИД Мацей Вевир в ответ опубликовал заявление польского музея Аушвиц-Биркенау, подчеркнув: Яд Вашем как ведущее мировое учреждение должен особенно точно формулировать исторические факты и подчеркивать, что антисемитские законы вводила именно Германия.

Евродепутат Аркадиуш Муларчик также раскритиковал сообщение, заявив, что Польша была "первой жертвой", а не соучастником преступлений.

"Холокост был немецким преступлением - факт, который не подлежит дискуссии", - подчеркнул он.

После волны критики Яд Вашем опубликовал уточняющее сообщение, где уже прямо отметил, что символы евреев были введены немецкими властями. Однако это не успокоило польских чиновников: многие настаивали, что формулировка все еще нечеткая и должна была бы содержать слова "немецкая оккупационная власть" или "Польша под немецкой оккупацией".

Как отмечают многие пользователи и прямо указано в связанной статье, это было сделано по приказу немецких властей. https://t.co/FN1sc98UoW - Yad Vashem (@yadvashem) 23 ноября 2025 года

Десять лет языковых споров

Конфликты между Варшавой и Тель-Авивом относительно терминологии Холокоста продолжаются почти десятилетие. Для Польши принципиально важно подчеркивать, что в период Второй мировой войны она не контролировала собственную территорию и не принимала антиеврейских законов - все это делал оккупационный нацистский режим.

Особенно остро эти споры обострились в 2018 году после принятия так называемого "закона о Холокосте", который криминализировал утверждения о "польской ответственности". Хотя закон впоследствии смягчили, напряжение в двусторонних отношениях сохранилось.

Напряженность в отношениях между странами усилилась и после гибели в Газе польского гуманитарного работника Дамиана Соболя в 2024 году. Варшава заявила, что Израиль не способствовал расследованию инцидента, что еще больше охладило дипломатические контакты.