Генштаб подтвердил ночное поражение нефтебазы "Атлас" в России

Силы обороны Украины, в ночь на 29 ноября, нанесли удар по нефтебазе "Атлас", расположенной в Ростовской области Российской Федерации (РФ). В частности поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Нефтебаза "Атлас"

В результате удара возник пожар на территории нефтебазы, фиксируется как минимум два очага возгорания.

Как отметили в Генштабе, "Атлас" уже подвергался атаке летом 2024-го. Нефтебаза является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для российских военных.

РЛС ЗРК "Бук-М3"

В том же числе была уничтожена РЛС ЗРК «Бук-М3», который находился на временно оккупированной территории Запорожской области.

Взрывы в Ростовской области

Этой ночью в Ростовской области прогремели взрывы на фоне воздушной атаки дронов. Позже стало известно о пожаре возле города Каменск-Шахтинский на нефтебазе "Атлас".

Местные чиновники утверждали якобы о "сбитии", а также "обезвреживании" средствами радиолокационной борьбы тридцати дронов во время отражения «массированной воздушной атаки".