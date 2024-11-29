Сырский съездил на Донбасс и принял ряд решений по "горячим" направлениям: что известно

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский съездил на Покровское и Кураховское направления 29 ноября. Был принят ряд решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Работал в частях и подразделениях в Донецкой области, на Покровском и Кураховском направлениях. Главная цель - лично пообщаться с командирами, которые непосредственно ведут бой, решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь", - рассказал он.

По результатам работы, как отметил Сырский, были приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой.

"Мы продолжаем сдерживать врага и наносить ему тяжелые потери в живой силе и технике. Благодарен нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором", - добавил генерал.