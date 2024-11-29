Сырский съездил на Донбасс и принял ряд решений по "горячим" направлениям: что известно
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский съездил на Покровское и Кураховское направления 29 ноября. Был принят ряд решений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"Работал в частях и подразделениях в Донецкой области, на Покровском и Кураховском направлениях. Главная цель - лично пообщаться с командирами, которые непосредственно ведут бой, решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь", - рассказал он.
По результатам работы, как отметил Сырский, были приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой.
"Мы продолжаем сдерживать врага и наносить ему тяжелые потери в живой силе и технике. Благодарен нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором", - добавил генерал.
Ситуация на фронте в Украине
Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается тяжелой. По данным на 29 ноября, за сутки на фронте произошли больше 200 боевых столкновений.
Как недавно писало РБК-Украина, бои за Покровск Донецкой области скоро могут начаться. Однако сейчас подготовка украинских военных гораздо качественнее, чем была раньше.
Что касается Курахово, то обстановка в районе города Курахово может погрузиться в "туман войны". Такую же ситуацию уже приходилось наблюдать с Угледаром и Селидово.
При этом по данным на 20 ноября, существовала большая угроза окружения россиянами Курахово Донецкой области. Срок пребывания украинских войск в городе уже тогда измерялся неделями.
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