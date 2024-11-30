Новый командующий Сухопутными войсками и поражение нефтебазы в России: новости за 29 ноября

Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ. Тем временем Силы обороны нанесли удар по нефтебазе "Атлас", расположенной в Ростовской области России.

Более подробно о том, что произошло в пятницу, 29 ноября, - в материале РБК-Украина .

Зеленский назначил Драпатого новым командующим Сухопутными войсками

Президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины. Им стал Михаил Драпатый.

По словам Зеленского, он вчера заслушал доклад главнокомандующего Александра Сырского по ситуации на фронте и в районах проведения Курской операции.

"Также вместе с главкомом приняли несколько кадровых решений для нашей армии. Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины назначен Михаил Драпатый. Заместителем главнокомандующего Вооруженными силами назначен Олег Апостол", - написал Зеленский.

Силы обороны поразили нефтебазу "Атлас" в России

Силы обороны Украины в ночь на 29 ноября нанесли удар по нефтебазе "Атлас", расположенному в Ростовской области России. В частности, поразили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" в Запорожской области.

В результате удара возник пожар на территории нефтебазы, фиксируется по меньшей мере две очаги возгорания.

Как отметили в Генштабе, "Атлас" уже подвергался атаке летом 2024 года. Нефтебаза является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для российских военных.

Сырский сьездил на Донбасс и принял ряд решений на "горячих" направлениях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский съездил на Покровское и Кураховское направления 29 ноября.

По результатам работы, как отметил Сырский, были приняты все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой.

"Мы продолжаем сдерживать врага и наносить ему тяжелые потери в живой силе и технике. Благодарен нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором", - добавил генерал.

Сколько средств Украина получит от повышения налогов: объяснение Шмыгаля

В Украине с 1 декабря вступят в силу изменения в Налоговый кодекс. Это позволит привлечь в дополнительно в бюджет в этом году 8 миллиардов гривен.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, повышение налогов позволит в 2025 году аккумулировать дополнительно - 140 млрд гривен.

"Все эти средства без исключения направим на финансирование зарплат защитникам и защитницам Украины. Именно благодаря внутреннему финансовому ресурсу Украины обеспечиваются выплаты нашим воинам", - написал премьер.

Он напомнил, что в госбюджет на следующий год заложены расходы на оборону в размере 2,23 трлн гривен., из которых 1,16 трлн гривен - это денежное довольствие военнослужащих.

Зеленский назначил командира 93-й бригады заместителем руководителя ОП

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить полковника Павла Палис заместителем руководителя Офиса президента. Он - командир 93-й бригады "Холодный Яр".

Что известно о Палисе - читайте в материале РБК-Украина.

Украина вернула тела 502 павших защитников

Украина вернула тела 502 военнослужащих, которые погибли на войне. Это защитники, участвовавшие в боевых действиях на разных направлениях.

Среди них: