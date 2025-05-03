Новый Киссинджер: Трамп отдал Рубио "ключ" ко внешней политике США

Трое высокопоставленных представителей Белого дома отметили, что Марко Рубио в течение как минимум шести месяцев будет одновременно исполнять обязанности государственного секретаря США и советника президента по национальной безопасности.

По данным источников, ряд советников президента Дональда Трампа заинтересованы в том, чтобы Рубио занимал обе должности на постоянной основе. Один из чиновников отметил, что недавнее назначение чиновника не рассматривалось как временная мера.

Несмотря на то, что Рубио не претендовал на эту должность, президент Трамп и руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс призвали его взять на себя более широкие полномочия в сфере внешней политики и усилить контроль над внешнеполитическим направлением администрации.

По информации Politico, это назначение стало существенным повышением для бывшего конкурента Трампа на праймериз 2016 года. Тогда Рубио обменивался с ним острыми личными выпадами, а сейчас с подозрением воспринимается некоторыми представителями движения Make America Great Again (MAGA).

"Он просто квинтэссенция командного игрока, который готов принять любую задачу, необходимую для выполнения президента - в том числе тяжелую или рискованную", - подчеркнул один из высокопоставленных чиновников.

Идеальный Рубио

По словам другого чиновника, задачей Рубио является обеспечение стабильности и "переориентация" работы Совета национальной безопасности таким образом, чтобы его деятельность максимально соответствовала видению президента. Он подчеркнул, что Рубио является "идеальным кандидатом" на эту роль, поскольку "он понимает процесс и внешнюю политику, а также хорошо работает с командой, - а это очень важно".

Среди ключевых преимуществ Рубио, по словам чиновников, также является его лояльность. С начала своего пребывания на посту госсекретаря он отошел от ряда предыдущих позиций, в частности по поддержке Украины, а также активно выступает в защиту иммиграционной политики президента Трампа, несмотря на собственное кубинское происхождение. Эти изменения вызывают критику со стороны некоторых традиционных республиканцев и других специалистов по внешней политике, которые считали его своим союзником.

"Вам нужен командный игрок, который будет очень честным с президентом и высшим руководством, а не тот, кто пытается построить империю, или орудовать ножом, или продвигать свою собственную повестку дня. Он сосредоточен исключительно на выполнении программы президента", - отметил один из чиновников.

Исторический пример и синергия

Источними издания отмечают, что сначала существовало определенное беспокойство относительно масштаба и объема работы на должности государственного секретаря и советника по вопросам национальной безопасности. Генри Киссинджер был единственным, кто совмещал эти две должности в администрациях Ричарда Никсона и Джеральда Форда. Он использовал двойную должность для собственного влияния на процесс и стал одним из самых влиятельных помощников президента в истории.

В последние дни, чиновники администрации Трампа пришли к выводу, что сочетание обеих ролей не только возможно, но и может дать синергетический эффект.

"Один из них является организатором, собирателем фактов и артикулятором политики. А другой - дипломатический лидер. Я понял, что они могут быть более взаимодополняющими, чем я думал", - сказал второй чиновник.

Относительно других потенциальных кандидатов на должность советника по нацбезопасности, чиновник отметил: "Эти поиски следует прекратить. У нас уже есть сильный кандидат, готовый работать".