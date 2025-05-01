Рубио может стать временным советником Трампа вместо Уолтца, - CNN

Госсекретарь США Марко Рубио может временно исполнять обязанности советника президента по нацбезопасности. Это произойдет после ухода Майка Уолтца с должности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным источников издания, Рубио и заместитель госсекретаря Кристофер Ландау были предложены в качестве временной замены Уолтца, пока президент Дональд Трамп подбирает кандидата на должность советника по нацбезопасности.

В качестве замены Уолтца также рассматривается и спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Но он уже сказал близким к нему людям, что не хочет получать эту должность.

Собеседники CNN также уточняют, что Уиткофф все же может согласиться на такую должность, если Трамп лично его попросит об этом.

"Зачем ему это делать? Нагружать его управлением межведомственной службой вместо того, чтобы заниматься тем, чем он занимается сейчас?" - сказал журналистам приближенный к Уиткоффу человек.