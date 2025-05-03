Новий Кіссінджер: Трамп віддав Рубіо "ключ" до зовнішньої політики США

Троє високопоставлених представників Білого дому зазначили, що Марко Рубіо протягом щонайменше шести місяців буде одночасно виконувати обов’язки державного секретаря США і радника президента з національної безпеки.

За даними джерел, низка радників президента Дональда Трампа зацікавлені в тому, щоб Рубіо обіймав ці дві посади на постійній основі. Один із чиновників зауважив, що нещодавнє призначення чиновника не розглядалося як тимчасовий захід.

Попри те, що Рубіо не претендував на цю посаду, президент Трамп і керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлс закликали його взяти на себе ширші повноваження у сфері зовнішньої політики та посилити контроль над зовнішньополітичним напрямом адміністрації.

За інформацією Politico, це призначення стало суттєвим підвищенням для колишнього конкурента Трампа на праймеріз 2016 року. Тоді Рубіо обмінювався з ним гострими особистими випадами, а нині з підозрою сприймається деякими представниками руху Make America Great Again (MAGA).

"Він просто квінтесенція командного гравця, який готовий ухвалити будь-яке завдання, необхідне для виконання президента - зокрема важке або ризиковане", - наголосив один із високопосадовців.

Ідеальний Рубіо

За словами іншого чиновника, завданням Рубіо є забезпечення стабільності та "переорієнтація" роботи Ради національної безпеки таким чином, щоб її діяльність максимально відповідала баченню президента. Він підкреслив, що Рубіо є "ідеальним кандидатом" на цю роль, оскільки " він розуміє процес і зовнішню політику, а також добре працює з командою, - а це дуже важливо".

Серед ключових переваг Рубіо, за словами чиновників, також є його лояльність. Від початку свого перебування на посаді держсекретаря, він відійшов від низки попередніх позицій, зокрема щодо підтримки України, а також активно виступає на захист імміграційної політики президента Трампа, попри власне кубинське походження. Ці зміни викликають критику з боку деяких традиційних республіканців та інших фахівців із зовнішньої політики, які вважали його своїм союзником.

"Вам потрібен командний гравець, який буде дуже чесним з президентом і вищим керівництвом, а не той, хто намагається побудувати імперію, або орудувати ножем, або просувати свій власний порядок денний. Він зосереджений виключно на виконанні програми президента", - зазначив один із чиновників.

Історичний приклад та синергія

Джерела видання зазначають, що спочатку існувало певне занепокоєння щодо масштабу та обсягу роботи на посаді державного секретаря і радника з питань національної безпеки. Генрі Кіссінджер був єдиним, хто поєднував ці дві посади в адміністраціях Річарда Ніксона і Джеральда Форда. Він використовував подвійну посаду для власного впливу на процес і став одним із найвпливовіших помічників президента в історії.

Впродовж останніх днів, чиновники адміністрації Трампа дійшли висновку, що поєднання обидвох ролей не тільки можливе, а і може дати синергійний ефект.

"Один з них є організатором, збирачем фактів і артикулятором політики. А інший - дипломатичний лідер. Я зрозумів, що вони можуть бути більш взаємодоповнюючими, ніж я думав", - сказав другий чиновник.

Щодо інших потенційних кандидатів на посаду радника з нацбезпеки, чиновник зазначив: "Ці пошуки слід припинити. У нас вже є сильний кандидат, готовий працювати".