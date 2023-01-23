Россияне били по Херсонской области из артиллерии, танков и РСЗО: есть раненые
Иллюстративное фото: россияне били по Херсонской области из артиллерии, танков и РСЗО (Getty Image)
Российские оккупанты за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, минометов, танков и РСЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
В частности, путинская армия четыре раза ударила по Херсону. Российские снаряды попали в судостроительный завод и жилые дома.
Из-за вражеских обстрелов 22 января три человека получили ранения разной степени тяжести.
Как сообщалось ранее, вчера россияне обстреляли Олешки. Они попали в школу и между домами.
Кроме того, ранее оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне.
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