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Россияне били по Херсонской области из артиллерии, танков и РСЗО: есть раненые

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Херсонская область, Понедельник 23 января 2023 10:41
Россияне били по Херсонской области из артиллерии, танков и РСЗО: есть раненые Иллюстративное фото: россияне били по Херсонской области из артиллерии, танков и РСЗО (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты за прошедшие сутки 25 раз обстреляли территорию Херсонской области из артиллерии, минометов, танков и РСЗО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

В частности, путинская армия четыре раза ударила по Херсону. Российские снаряды попали в судостроительный завод и жилые дома.

Из-за вражеских обстрелов 22 января три человека получили ранения разной степени тяжести.

Как сообщалось ранее, вчера россияне обстреляли Олешки. Они попали в школу и между домами.

Кроме того, ранее оккупанты ударили по жилому дому в Херсоне.

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