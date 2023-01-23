РФ обстреляла Херсонскую область: обломки снаряда упали во двор дома, есть жертва (видео)

В понедельник, 23 января, российские оккупанты обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор, есть погибший.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.