Новый глава МИД Израиля хочет изменить подход к войне России против Украины

МИД Израиля возобновит прямые контакты с РФ на высшем уровне, а также будет меньше публично говорить о российско-украинском вопросе.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Haaretz , об этом заявил новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн.

Еще недавно он анонсировал, что во вторник, 3 января, проведет телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Это будет первый диалог между главами МИД двух стран с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

"В российско-украинском вопросе мы одно сделаем наверняка - мы будем меньше говорить публично", - отметил Коэн.

Он также отказался комментировать информацию о начале поставок оборонительного оружия Украине, но пообещал продолжить передачу гуманитарной помощи.