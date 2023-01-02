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Новий голова МЗС Ізраїлю хоче змінити підхід до війни Росії проти України

Фото: новий голова МЗС Ізраїлю хоче змінити підхід до війни Росії проти України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

МЗС Ізраїлю відновить прямі контакти з РФ на найвищому рівні, а також менше публічно говоритиме про російсько-українське питання.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz, про це заявив новий міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен.

Ще нещодавно він анонсував, що у вівторок, 3 січня, проведе телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Це буде перший діалог між главами МЗС двох країн з початку повномасштабної війни РФ проти України.

"У російсько-українському питанні ми одне зробимо напевно - ми менше говоритимемо публічно", - зазначив Коен.

Він також відмовився коментувати інформацію про початок постачання оборонної зброї Україні, але пообіцяв продовжити передачу гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше екс-прем'єр Ізраїлю Яїр Лапід заявляв, що передача систем ППО Україні є невірним "переходом кордонів".

Також ми писали, що Херсонська область отримала 17 генераторів різної потужності як допомогу від Ізраїлю.

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