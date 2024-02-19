Доверие украинцев к телемарафону продолжает падать: опрос КМИС

Доверие к телемарафону "Единые новости" продолжает снижаться. По состоянию на начало февраля 2024 года доля доверяющих снизилась до 36%, зато до 47% возросла доля не доверяющих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

"Идея телемарафона "Единые новости" пользовалась широкой поддержкой в 2022 году, но с 2023 года наблюдается стабильное снижение доверия и по состоянию на февраль на февраль 2024 года мы впервые фиксируем негативный баланс доверия-недоверия", - отмечают социологи.

Хотя те, кто не доверяет президенту Владимиру Зеленскому, гораздо более критичны к телемарафону, но и среди доверяющих Зеленскому телемарфону доверяют 48%, не доверяют - 33%.

Несколько более критичны к телемарафону "Единые новости" жители Запада и Центра. При этом фактически во всех регионах не более 40% доверяют ему.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, результаты опроса свидетельствуют, что у все большего числа украинцев телемарафон "Единые новости" вызывает критические замечания.

"Справедливости ради нужно отметить, что после широкомасштабного вторжения медиа ландшафт в Украине существенно изменился. До вторжения основным источником политической информации для большинства населения оставались несколько национальных телеканалов. Вместе с этим в сентябре 2023 года в опросе КМИС 77% респондентов ответили, что обычно получают информацию с одного из интернет-источников (прежде всего - из телеграмм-каналов), а из новостей на телевидении - 43% (и понятно, что из них лишь часть получали именно с телемарафона "Единые новости")", - сказал он.

Другие опросы КМИС показывали, что телепросмотр "Единых новостей" часто является фоновым. То есть на самом деле не так украинцы получают информацию из "Единых новостей".

"Впрочем, усиление общественного запроса на переформатирование телемарафона не стоит оставлять в стороне и тем более игнорировать. Еще два месяца назад баланс доверия-недоверия "Единым новостям" был положительный, сейчас - уже отрицательный. Впрочем, и сейчас еще есть пространство для решений, которые бы удовлетворили общественность и позволили трансформировать работу телемарафона в формат, который будет более релевантен текущей внутренней и внешней ситуации", - добавил социолог.

Опрос КМИС проводился 5-10 февраля среди 1202 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за границей.

Ранее руководитель Министерства культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что украинские телеканалы рассматривают новые форматы для телемарафона "Единые новости", а соответствующие предложения сделают в ближайшее время.