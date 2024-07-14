Израиль подтвердил ликвидацию одного из организаторов нападения ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Шин-Бет в совместном заявлении официально подтвердили, что командир бригады Хан-Юнис ХАМАС Рафаа Саламе убит в результате вчерашнего удара на юге Сектора Газа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.
ЦАХАЛ утверждает, что Саламе был "одним из ближайших соратников" Мухаммада Дейфа, главы военного крыла террористической группировки, и "был одним из вдохновителей бойни 7 октября".
По словам представителей армии обороны Израиля, его убийство нанесло "значительный удар по военному потенциалу ХАМАС".
Мухаммад Дейф также находился на месте атаки, но ЦАХАЛ пока не получил окончательное подтверждения того, что он был убит в результате атаки.
Что известно о Рафаа Саламе
По данным Армии обороны Израиля, Рафаа Саламе присоединился к ХАМАС в начале 1990-х годов и позднее был назначен командующим батальоном "Аль-Карара" бригады Хан-Юнис.
Как утверждает ЦАХАл, он "сыграл значительную роль" в похищении солдата израильской армии Гилада Шилата в 2006 году, а во время войны 2014 года командовал "боевой поддержкой и оборонительными планами" ХАМАСа.
По данным военных, в 2016 году он сменил Мохаммеда Синвара, брата лидера ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, на посту командующего бригадой Хан-Юнис.
В Армии обороны Израиля добавляют, что помимо многочисленных ракетных обстрелов Израиля он также командовал двумя туннелями, которые были атакованы во время войны в мае 2021 года.
Ранее РБК-Украина сообщало, что по информации издание Associated Press, во время попытки Израиля ликвидировать командира ХАМАСа в Газе погибли 90 палестинцев.
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