Израиль подтвердил ликвидацию одного из организаторов нападения ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) и Шин-Бет в совместном заявлении официально подтвердили, что командир бригады Хан-Юнис ХАМАС Рафаа Саламе убит в результате вчерашнего удара на юге Сектора Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

ЦАХАЛ утверждает, что Саламе был "одним из ближайших соратников" Мухаммада Дейфа, главы военного крыла террористической группировки, и "был одним из вдохновителей бойни 7 октября". По словам представителей армии обороны Израиля, его убийство нанесло "значительный удар по военному потенциалу ХАМАС". Мухаммад Дейф также находился на месте атаки, но ЦАХАЛ пока не получил окончательное подтверждения того, что он был убит в результате атаки.