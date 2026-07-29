Новый гаджет Apple: что будет уметь смарт-кольцо для iPhone, Mac и HomePod

Взгляд, жесты и радиоволны: как будет работать навигация нового гаджета

Главная проблема пользователя с большим количеством гаджетов, считают разработчики, - это выбор устройства, которому адресована команда. В 20-страничном патенте Apple предлагает решить это с помощью комбинации датчиков.

По замыслу инженеров, система будет определять целевое устройство несколькими способами:

С помощью датчиков отслеживания фиксирующих взгляда , куда именно смотрит человек.

, куда именно смотрит человек. С помощью радиочастотных сенсоров , определяющих направление руки с перстнем.

, определяющих направление руки с перстнем. С помощью датчиков жестов, считывающих движения пальцев и кисти.

Apple готовит новое смарт-устройство, однако без конкретных дат релиза (скриншот: патент Apple)

Переключение треков взмахом пальца: новые возможности Apple Ring

Кольцо сможет в режиме реального времени считывать расположение, ориентацию в пространстве и движения руки пользователя . Это позволит отдавать команды бытовой технике без физических кнопок.

К примеру, если умная колонка HomePod заметит, что пользователь посмотрел в ее сторону, она поймет, что следующий жест предназначен именно ей. Взмах пальцем в сторону заставит устройство переключить музыкальный трек, а поднятие или опускание руки изменит уровень громкости.

"По желанию устройство может работать изолированно. Например, носимый гаджет, работающий в автономном режиме, может выполнять операции по мониторингу здоровья… которые могут передаваться или не передаваться другим устройствам", - говорится в патенте.

От первого iRing до Apple Ring: история разработки длиной в 20 лет

Новый документ разрабатывала команда во главе с изобретателем Стефаном Хафенегером, работающим над патентами Apple Ring еще с 2024 года.

При этом слухи о разработке разумного перстня ходят гораздо дольше. Первые концепты устройства под условным названием iRing появились еще в 2007 году – тогда фанаты ожидали, что маленький гаджет на пальце будет помогать управлять плеером iPod.

Новый патент показывает, что Apple рассматривает кольцо не просто как очередной фитнес-трекер для борьбы с конкурентами типа Oura, а как универсальный пульт управления для всей своей экосистемы.