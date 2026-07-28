Apple готовит новую Siri: зачем компания уже обновила все свои устройства

Apple выпустила финальные обновления iOS 26.6, iPadOS 26.6, macOS 26.6 и других ОС. Апдейт закрывает критические уязвимости, исправляет ошибки и готовит устройства к переходу на следующее поколение платформ техногиганта.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica .

Подготовка для новой Siri AI и iOS 27

Главная задача релиза 26.6 - предварительное индексирование данных в Spotlight для будущей iOS 27, выход которой ожидается уже в сентябре.

Обновление оптимизирует поисковый индекс. Это необходимо для полноценной работы персонализированного ИИ-помощника Siri AI, являющегося частью комплекса Apple Intelligence.

Что стремятся оптимизировать:

Работа с контекстом: обновленный помощник сможет анализировать и использовать информацию из сообщений, заметок, почты, вызовов и других сервисов;

Локальную обработку: для предоставления точных ответов персональные пользовательские данные должны быть заранее каталогизированы непосредственно на устройстве;

Системные требования: полноценно оценить новые возможности поиска и Siri AI смогут владельцы iPhone 15 Pro и более новых моделей, имеющих не менее 8 ГБ оперативной памяти и мощный процессор.

Разработчики и бета-тестеры отмечают, что индексация может занять длительное время. Благодаря выпуску iOS 26.6 Apple пытается заранее подготовить устройства, чтобы после релиза iOS 27 пользователям не пришлось ждать обработки данных несколько дней подряд.

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Новые функции: обнаружение угрозы и лимиты блокировок

Кроме подготовительных процессов, iOS 26.6 содержит несколько полезных функциональных дополнений:

Защита от вредоносных сообщений: система научилась определять потенциально опасные SMS и оповещения, которые могут угрожать приватности или работоспособности смартфона.

В случае обнаружения риска iPhone предложит переслать сообщения специалистам Apple для улучшения общей защиты;

Уведомления о лимите заблокированных контактов: теперь операционная система будет предупреждать пользователя о достижении максимального предела заблокированных номеров (текущий лимит составляет 20 000 контактов на одно устройство) и поможет очистить список;

Устранение ошибок: устранены сбои в HealthKit при авторизации идентификатора АД, исправлены искажения HDR-скриншотов в Messages и сбои при синхронизации наклеек через iCloud.

Также в коде системы обнаружены упоминания о предстоящей функции защиты от краж, которая будет блокировать смартфон в случае резкого выхватывания из рук - аналог системы Theft Detection Lock от Google.

Ожидается, что этот инструмент будет полноценно заработать уже в iOS 27.

Патчи безопасности и обновления для старых Mac

Параллельно с мобильными платформами Apple выпустила macOS 26.6, содержащую более 150 исправлений в системе безопасности. Для пользователей устаревших компьютеров, не поддерживающих актуальную версию ОС, компания подготовила отдельные патчи безопасности macOS 14.8.8 и macOS 15.7.8.

Специалисты отмечают, что iOS 27 и macOS 27 не станут радикальным переосмыслением дизайна, однако принесут глубокую интеграцию больших языковых моделей непосредственно в устройство без обязательного обращения в сторонние облачные сервисы.

Также разработчики продолжат "шлифовать" интерфейс Liquid Glass, устраняя актуальные пользовательские замечания по поводу доступности и удобства использования.