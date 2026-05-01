Новый драйвер экономики. Как украинские оборонные технологии будут покорять рынок

Пока США пересматривают роль мирового гаранта безопасности, Европа ищет новых партнеров. Украина может стать ключевым технологическим союзником для ЕС и не только благодаря уникальной практической экспертизе своего ОПК.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава департамента корпоративного анализа ICU Александр Мартыненко .

Главное: ОПК как новый драйвер: отечественный оборонно-промышленный комплекс имеет потенциал стать одним из факторов роста экономики Глобальный спрос: проверенные на поле боя украинские боевые технологии уже вызывают интерес на Ближнем Востоке Роль в безопасности Европы: Украина может стать ключевым технологическим партнером ЕС в развитии новой архитектуры безопасности Зарождающийся драйвер: доля ОПК в промышленности пока остается скромной; дальнейший рост зависит от инвестиций.

Именно ОПК может стать одним из новых структурных драйверов отечественной экономики, считает Александр Мартыненко.

"Уже есть первые признаки того, что эти технологии начинают пользоваться спросом в других странах. Сначала - на Ближнем Востоке, а потом, я думаю, пойдут и страны ЕС", - отметил аналитик.

Толчком для международного интереса к украинской оборонной продукции стали сразу несколько факторов:

отказ США от роли гаранта мировой безопасности заставил Европу переосмыслить собственную оборонную архитектуру.

"Европейскому Союзу сейчас нужно выстраивать систему безопасности после того, как США объявили намерение отказаться от гарантий безопасности. Вот здесь Украина может играть довольно значительную роль", - считает Мартыненко.

Для ЕС, который срочно наращивает оборонные расходы, Украина - это не только сосед, нуждающийся в поддержке, но и потенциальный технологический партнер с уникальной практической экспертизой.

Впрочем, аналитик ICU призывает не переоценивать текущий масштаб сектора. Несмотря на динамичное развитие, доля ОПК в структуре промышленного производства и ВВП Украины остается пока скромной.

"Мне кажется, это, скорее, рождающийся драйвер. Он уже играет роль в экономике - это безусловно. Но доля ОПК в структуре промышленного производства и в ВВП пока довольно скромная", - подчеркнул Мартыненко.

Ключевым вопросом остается постоянство инвестиций. Если вложения - как отечественные, так и со стороны международных партнеров - будут продолжаться, роль сектора в экономике будет расти. При благоприятном сценарии ОПК может превратиться в полноценную экспортную отрасль с системным влиянием на ВВП.

Говоря о месте Украины в деглобализированном мире, Мартыненко очерчивает два столпа, на которые будет опираться экономика страны:

Первый - традиционный: Украина сохраняет роль одного из ключевых мировых поставщиков агропромышленной продукции.

Второй - новый: оборонные технологии, рожденные в условиях реальных боевых действий и уже апробированные на поле боя.

Сочетание этих двух направлений, по мнению аналитика, дает Украине реальный шанс найти собственное место в новом экономическом порядке, формирующемся после эпохи глобализации.