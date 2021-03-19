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На орбіті Землі вибухнув супутник NASA

Новость на русском → США, П'ятниця 19 березня 2021 18:13
На орбіті Землі вибухнув супутник NASA Фото: супутник NOAA-17 (zerkalo.az)
Автор: Дмитро Левицький

На орбіті Землі вибухнув метеорологічний супутник NOAA-17 американського космічного агентства NASA. Що стало причиною цього вибуху, поки що невідомо.

Про це повідомила 18 ескадрилья контролю повітряного простору Військово-повітряних сил США на сторінці у Twitter.

Вибух супутника NOAA-17, який вивели з експлуатації у 2013 році, стався 10 березня цього року. В результаті вибуху утворилися 16 уламків. У США не уточнили, чи загрожують утворені уламки іншим супутниками на земній орбіті.

Американський супутник на момент вибуху перебував на орбіті 800-817 кілометрів. Його запустили на земну орбіту у 2002 році.

Нагадаємо, нещодавно марсохід NASA записав перші звуки свого пересування по Червоній планеті та переслав їх на Землю.

До цього марсохід Perseverance передав нові фото з Червоної планети. Зокрема, американський марсохід сфотографував стародавнє озеро на Марсі.

Крім того, нещодавно двоє астронавтів виходили за борт Міжнародної космічної станції. Це треба було зробити для проведення монтажних робіт.

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