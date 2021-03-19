Apple посилить захист від стеження в додатках на iOS
Американська компанія Apple має намір посилити захист від стеження в додатках на операційній системі iOS. Найближчим часом випустять відповідне оновлення.
Про це пише Bloomberg.
Повідомляється, що Apple готує оновлення iOS 14.5, після якого додатки не зможуть збирати дані користувача без його дозволу. Зокрема, мова йде про ті додатки які відстежують поведінку користувача на інших платформах і сайтах для створення цільової реклами.
За даними Bloomberg, Facebook та інші компанії вже побоюються, що більшість користувачів не будуть давати дозволу на збір даних, що негативно позначиться на доходах від реклами.
"Умови App Store однаково стосуються всіх розробників у всьому світі, в тому числі Apple. Ми переконані, що перед тим, як відстежувати користувачів, слід запитати дозвол. Додатки, які будуть нехтувати вибором користувача, будуть видалені", - йдеться в заяві Apple.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Apple в квітні планує представити нові моделі iPad Pro.
Також стало відомо, що Apple запустила українську версію сайту.