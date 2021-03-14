SpaceX готує запуск нової партії супутників. Це рекордний старт Falcon 9

Американська компанія SpaceX сьогодні запустить чергову партію міні-супутників. Цей запуск примітний тим, що супутники Starlink виведе на орбіту ракета Falcon 9, для якої це дев'ятий за рахунком старт.

Про це йдеться в повідомленні на сайті SpaceX .

Повідомляється, що запуск заплановано зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді (штат Флорида) о 06:01 за часом Східного узбережжя США (12:01 за Києвом). Ракета Falcon 9 виведе на орбіту 60 міні-супутників в рамках розгортання проекту супутникового інтернету Starlink.

Очікується, що багаторазова ступінь ракети, яка використовується для запуску в рекордний дев'ятий раз, здійснить вертикальну посадку приблизно через вісім з половиною хвилин після старту.

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