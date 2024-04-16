Новым командующим ОК "Юг" назначили Геннадия Шаповалова: что о нем известно

В Оперативном командовании отметили, что личному составу Шаповалова представил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Сам Шаповалов подчеркнул, что принял пост с большой благодарностью за мощную работу Андрея Ковальчука, который ранее был командующим ОК "Юг".

"Задачи, стоящие перед нами, требуют привлечения сил, опыта, креатива и воодушевления, но я уверен в нашей способности к плодотворному труду и в достижении поставленных целей. Совместным трудом слаженной команды мы сможем добиться больших результатов", - отметил бригадный генерал.

Что известно о Шаповалове

Как уточнили в ОК “Юг”, Шаповалов родился в 1978 году в Кировоградской области. В 2000 году окончил Институт танковых войск при Харьковском государственном политехническом университете с отличием, а в 2012 году - Командно-штабный инстутут применения войск Национального университета обороны Украины.

Он прошел все ступени военной карьеры от командира танкового взвода до командира отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка и в 2022 году получил звание бригадного генерала.

Также Шаповалов окончил Военный колледж Армии США, где готовят старший офицерский состав американских Сухопутных войск.

"Такой уровень образования и широта взглядов характеризуют современных командиров Вооруженных сил Украины как мощный интеллектуальный потенциал армии с опорой на международный опыт", - подчеркнули в Оперативном командовании.