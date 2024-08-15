"Украинская команда" передала партию дронов-камикадзе 93 бригаде на восточное направление

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Украинской команды".

"Передали 93 отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" очередную партию дронов-самолетов. А также необходимое оборудование к ним: ретранслятор и катапульту", - говорится в сообщении.

В волонтерском штабе отмечают, что 93 бригада "Холодный Яр" - одна из тех, для кого российско-украинская война длится уже более 10 лет. Ее бойцы одними из первых стали в защиту украинских границ в Луганской области в 2014 году, прошли ожесточенные бои под Иловайском и за Донецкий аэропорт.

С начала полномасштабного вторжения "холодноярцы" защищали от армии РФ Сумскую, Харьковскую и Донецкую области. Они и сегодня на самых трудных участках фронта на Востоке Украины.

"Уже завтра эти дроны полетят на головы россиянам. А мы и дальше будем помогать нашим защитникам", - заявил во время передачи самолетов-камикадзе руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партию самолетов-камикадзе и ретранслятор 28 бригаде, а батальон "Свобода" получил от "Украинской команды" партию FPV-дронов.