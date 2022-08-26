Агент Роналду розробив схему трансферу з МЮ. Італійські гранди в ділі

Сага з потенційним відходом зіркового Кріштіану Роналду з англійського "Манчестер Юнайтед" триває. Агент форварда Жорже Мендеш придумав хитрий план для працевлаштування клієнта в клубі з Ліги чемпіонів.

Про це розповів Джанлука Ді Марціо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний сайт інсайдера .

Суперагент запропонував послуги 5-разового володаря "Золотого м'яча" італійським "Мілану" та "Наполі". Взамін він готовий організувати вигідний продаж тамтешніх зірок до Англії.

Неаполітанці можуть відпустити до "Манчестер Юнайтед" свого бомбардира Віктора Осімхена за орієнтовно 100 млн євро. Натомість вони отримають Роналду в оренду на сезон 2022/23 із можливістю підписати повноцінний контракт із вільним агентом наступного літа.

Ще один варіант працевлаштування португальця – "Мілан". Мендеш візьметься за продаж в АПЛ вінгера "россонері" Рафаеля Леау, яким активно цікавиться "Челсі", та приведе Роналду на його місце. І "Наполі", і "Мілан" зіграють на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Раніше зірковий форвард нібито отримав пропозицію повернутися до Португалії. Там Роналду цікавиться рідний клуб – "Спортінг". Саме в складі "левів" супербомбардир дебютував на професіональному рівні в сезоні 2002/03.

Напередодні відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Своїх суперників, зокрема, дізналися італійські гранди, "Спортінг" і єдиний представник України – донецький "Шахтар".