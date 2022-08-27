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"Ліверпуль" із виставою Фірміно повторив гольовий рекорд АПЛ: відео

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Ліверпуль, Субота 27 серпня 2022 20:29
"Ліверпуль" із виставою Фірміно повторив гольовий рекорд АПЛ: відео Фото: Роберто Фірміно (в центрі) став головним ковалем розгрому (premierleague.com)
Автор: Антон Федорців

Абсолютним розгромом завершився матч "Ліверпуля" та "Борнмута" в 4-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Англія, Прем'єр-ліга, 4-й тур

"Ліверпуль" – "Борнмут" – 9:0

Голи: Діас, 3, 85, Елліотт, 6, Александер-Арнольд, 28, Фірміно, 31, 62, ван Дейк, 45, Мефам, 46 (автогол), Карвалью, 80

Мерсисайдці забили двічі вже в стартові шість хвилин. Спершу Діас головою замкнув навіс Фірміно з кута штрафного. А згодом Елліотт класно приклався до м'яча з льоту після відскоку на підступах до карної зони.

До перерви "Ліверпуль" забив ще тричі. Александер-Арнольд на 28-й розрядив гармату метрів із 25-ти точно в дальню дев'ятку. А за три хвилини нарешті настав час відзначитися самого Фірміно – бразилець вчасно відреагував на рикошет і замкнув "свічку" над воротарським майданчиком "Борнмута".

На 45-й хвилині ван Дейк головою ефектно замкнув подачу Робертсона з кутового. А відразу ж після старту другої половини Мефам так хотів завадити забити Діасу, що сам спрямував м'яч у власні ворота.

Згодом Фірміно вчасно опинився на добиванні та з другої спроби таки спрямував м'яч у сітку. На десерт "Ліверпуль" забив ще двічі у фінальні 10 хвилин. Спершу Карвалью технічно й точно пробив після скидки Цімікаса. А потім Діас на ближній стійці замкнув навіс того ж грека – 9:0...

Ця перемога мерсисайдців стала повторення рекорду Прем'єр-ліги. Раніше з таким же рахунком перемагали МЮ (двічі) та "Лестер".

До слова, форвард МЮ Роналду отримав варіанти з поверненням до чемпіонату Італії.

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