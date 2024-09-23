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Новые снимки со спутника показали уничтожение на складе в Тверской области около 60 зданий

Иллюстративное фото: появились спутниковые снимки последствий удара по 21 арсеналу ГРАУ в Тверской области (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

На российском 23-м арсенале в поселке Октябрьской Тверской области в результате атаки были уничтожены или сильно повреждены почти 60 зданий складов, железнодорожное депо и поезда с боеприпасами. Это демонстрируют новые кадры со спутника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт (X) американского OSINT-исследователя с ником "MT_Anderson".

В сети были обнародованы фото, на которых показаны локации второго пораженного Силами обороны Украины большого военного склада РФ в Тверской области.

Речь идет о 23-м арсенале Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ (ГРАУ) в поселке Октябрьский, подвергшемся атаке дронов в ночь на 21 сентября.

Данный склад также расположен возле города Торопец, где 18 сентября влетел на воздух 107-й арсенал ГРАУ.

Как пишет OSINT-исследователя, на складе в Октябрьском фиксируются "значительные повреждения северной части депо".

"58+ складское здание и несколько открытых площадок превратились в пепел/сильно повреждены", - говорится в его публикации.

 

Последствия взрывов на 23 арсенале ГРАУ в Октябрьском Тверской области показали на кадрах со спутника (фото: x.com/MT_Anderson)

Аналитик добавляет, что также пострадали зоны погрузки и разгрузки железной дороги.

"Похоже, во время удара там также были поезда с боеприпасами", - написал OSINT-исследователь, обнародовав соответствующие кадры.

 

На российском 23-м арсенале ГРАУ в момент атаки были поезда с БК - появились спутниковые снимки (фото: x.com/MT_Anderson)

Удары по военным складам в Тверской области

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 сентября украинские дроны нанесли удары по составу с боеприпасами и ракетами в Тверской области неподалеку от города Торопец.

Как сообщали источники РБК-Украина, на атакованном беспилотниками СБУ 23 арсенале, в частности, хранились ракеты и снаряды комплексов "Искандер" и тактических ракетных комплексов "Точка-У".

Также напомним, что 18 сентября Силы обороны Украины нанесли удары дронами по большому складу с боеприпасами и ракетами в Торопце - по 107-му арсеналу ГРАУ.

Добавим, 21 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что украинские силы поражают тыловые арсеналы на территории России благодаря оружию собственного производства. Речь идет об ударах по складам в Тверской области (Октябрьский и Торопец) и Краснодарском крае (в Тихорецке).

Также ранее в разведке Эстонии озвучили оценку, что при первом ударе по складу в Торопце Россия потеряла снаряды на 2-3 месяца.

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