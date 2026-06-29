Новые пробки в сторону левого берега: где в Киеве ограничивают движение на месяц (схема)

С понедельника, 29 июня, в Киеве частично ограничивают движение транспорта по важному проспекту в Деснянском районе. Планировать поездки с учетом изменений водителям придется в течение месяца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
В КГГА рассказали (со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор"), что движение транспорта по проспекту Романа Шухевича в Деснянском районе столицы частично ограничивают.
Изменения для водителей введены:
Жителям и гостям Киева объяснили, что частичное ограничение движения на проспекте введено с учетом запланированных там ремонтных работ:
В течение вышеупомянутого периода времени специалисты Дорожно-эксплуатационного управления (ДЭУ) по ремонту и содержанию автомобильных путей и сооружений Деснянского района будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие на участке:
"Движение будут ограничивать полосно отдельными участками", - сообщили в КК "Киевавтодор".
Отмечается также, что в коммунальной корпорации:
Проспект Романа Шухевича (ранее проспект Генерала Ватутина) - большая транспортная магистраль в Днепровском и Деснянском районах Киева (в местности "Черторый").
Она соединяет жилые массивы Выгуровщина-Троещина, Радужный и Кибальчич.
В целом проспект пролегает от Северного моста до улиц Рональда Рейгана, Героев Энергетиков и Братиславской.
Прилегают к нему: улицы Оноре де Бальзака, Петра Вершигоры, Радужная, проспекты Красной Калины, Воскресенский, Керченская площадь и улица Николая Кибальчича.
Кроме того, проспект считается важной частью Малой окружной дороги города с очень высоким автомобильным трафиком.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Южный мост в Киеве частично закрывают на пять месяцев.
Кроме того, мы объясняли, какие столичные дороги и мосты планирует отремонтировать "Киевавтодор" в этом году в целом.
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