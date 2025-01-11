Новые введенные санкции против РФ могут привести к росту цен на бензин в США, - Байден

Вчера США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний России. Уходящий с должности глава американского государства Джо Байден допустил, что ограничения могут привести к росту цен на бензин в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает РБК-Украина со со ссылкой на Bloomberg .

"Вероятно, цены на бензин могут вырасти на три-четыре цента за галлон", - сказал Байден.

При этом он защитил данный шаг, как критически важный для ограничения возможностей российского диктатора Владимира Путина вести войну против Украины. По словам президента США, санкции окажут "глубокое влияние на рост российской экономики, затруднив Путину ведение его войн".

Он отметил, что решил сделать все возможное в рамках своих полномочий и власти, чтобы предоставить Украине все возможные преимущества. В то же время отрицал, что предпринял эти действия из-за того, что хотел поддержать Киев до вступления Дональда Трампа в должность главы государства.

Также Байден добавил, что по его мнению, законодатели будут возмущены, если Трамп решит прекратить военную помощь Украине.