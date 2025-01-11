Трамп планирует издать более 100 указов в первый день президентства, - СМИ

Избранный президент США Дональд Трамп готовит более 100 указов с первого дня работы в Белом доме. Они будут касаться вопросов безопасности границ, депортаций и ряда других политических приоритетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Трамп рассказал о своих планах во время частной встречи с сенаторами-республиканцами на Капитолийском холме. Ожидается, что многие из запланированных мер, начнут действовать в день инаугурации, 20 января, когда он вступит в должность президента.

В то же время главный советник Трампа Стивен Миллер проинформировал сенаторов от Республиканской партии о мерах по охране границ и обеспечению иммиграционного контроля, которые, вероятно, будут приняты в ближайшее время.

"Их будет очень много", - сказал сенатор Джон Хувен.

О презентации Трампа и его команды в первую очередь, сообщило агентство Axios. AP в свою очередь пишет, что союзники избранного президента подготовили целый пакет указов, которые Трамп мог бы быстро подписать по широкому кругу вопросов - начиная от ужесточения контроля на границе между США и Мексикой до развития энергетики, правил найма рабочей силы, гендерной политики в школах, обязательных вакцинациях и других обещаний, данных в ходе предвыборной кампании.

То, что планирует Трамп и его команда, представляет собой невиданный в современности исполнительный удар, поскольку новый глава Белого дома готовится использовать власть непроверенными способами, миную законодательный аппарат Конгресса. Некоторые из них могут быть значимыми, другие - скорее символическими сигналами о направлении деятельности нового предмета США.

Более того, сенаторы, которые проинформированы Трампом и его командой во время продолжительного заседания в Капитолии на этой неделе, ожидают, что новая администрация отменит многие указы администрации президента США Джо Байдена и одновременно введет в действия свои собственные предложения.