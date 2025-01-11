ua en ru
Сб, 11 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Нові введені санкції проти РФ можуть призвести до зростання цін на бензин у США, - Байден

Субота 11 січня 2025 04:31
UA EN RU
Нові введені санкції проти РФ можуть призвести до зростання цін на бензин у США, - Байден Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Учора США ввели санкції проти найбільших нафтових компаній Росії. Глава американської держави Джо Байден, який іде з посади, припустив, що обмеження можуть призвести до зростання цін на бензин у Сполучених Штатах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

"Ймовірно, ціни на бензин можуть зрости на три-чотири центи за галон", - сказав Байден.

При цьому він захистив цей крок, як критично важливий для обмеження можливостей російського диктатора Володимира Путіна вести війну проти України. За словами президента США, санкції матимуть "глибокий вплив на зростання російської економіки, ускладнивши Путіну ведення його воєн".

Він зазначив, що вирішив зробити все можливе в межах своїх повноважень і влади, щоб надати Україні всі можливі переваги. Водночас заперечував, що вчинив ці дії через те, що хотів підтримати Київ до вступу Дональда Трампа на посаду глави держави.

Також Байден додав, що на його думку, законодавці будуть обурені, якщо Трамп вирішить припинити військову допомогу Україні.

Нагадаємо, що 10 січня Сполучені Штати Америки ввели санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній. Крім цього, обмеження торкнулися і сербської компанії, яка має зв'язок із "Газпром нефтью".

Також учора ми писали, що в ЄС побоюються, що Трамп після інавгурації скасує укази Байдена про санкції проти Росії. Наразі чиновники в ЄС вивчають укази президента США, щоб зрозуміти, які скасування матимуть найбільший вплив на Євросоюз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Санкції проти Росії
NEWS
У Зеленського назвали очікування України від нових санкцій США проти Росії
У Зеленського назвали очікування України від нових санкцій США проти Росії
DAILY
Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс долара, ціни та зарплати: що чекає економіку України у 2025 році і як на неї вплине війна