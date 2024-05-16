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В Чехии запускают программу помощи беженцам для возвращения домой: условия

Чехия, Прага, Четверг 16 мая 2024 11:14
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В Чехии запускают программу помощи беженцам для возвращения домой: условия Фото: Украинцы в Чехии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Чешское правительство запускает проект помощи в добровольном возвращении в Украину. Программа для украинских беженцев заработает с июня.

Проект не связан с военной службой украинцев, сообщает РБК-Украина с ссылкой на сайт чешского Министерства внутренних дел.

Правительство Чехии утвердило параметры пилотной программы содействия добровольному возвращению в Украину. Она предназначена для людей, проживающих в Чехии в связи с войной в Украине и будет касаться как тех, кто имеет временную защиту, так и тех, кто получил международную защиту.

"Мы хотим предложить помощь тем, кто по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам хочет вернуться домой. Эта помощь будет заключаться в основном в приобретении билетов и в некоторых особо серьезных случаях в оказании скорой помощи", – сообщил министр внутренних дел Вит Ракушан.

По его словам, программа возвращения не имеет отношения к военной службе украинцев.

Пилотный проект будет действовать с июня по ноябрь 2024 года и охватит 430 человек. 400 украинцев смогут получить билеты на автобус от места проживания в Чехии до ближайшего места пребывания в Украине. 30 беженцам могут предоставить индивидуальный медицинский транспорт для возвращения из Чехии.

Отмечается, что подать заявку на такую помощь можно будет только один раз. Если человек захочет вернуться в Чехию в течение следующих 12 месяцев и подать заявление на жительство, ему придется заплатить половину расходов. На пилотный проект выделено 5 595 000 чешских крон (приблизительно 227 тыс. евро).

Напомним, мы писали сколько украинских беженцев планируют оставаться в Европе. В Чехии среди людей трудоспособного возраста пока не намерены уезжать 73%.

Также мы рассказывали, сколько украинцев могут получить право на новый статус в Чехии. Условием будет экономическая самостоятельность.

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