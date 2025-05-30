Новые тарифы на проезд во Львове? С какой даты изменятся цены в транспорте и для кого

Во Львове решили скорректировать стоимость проезда в общественном транспорте. Однако изменения коснутся не всех пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета (ЛГС).

С какого числа и что именно изменится для пассажиров

Сегодня, 30 мая, исполнительный комитет ЛГС принял решение о корректировке безналичных тарифов на проезд в городском общественном транспорте.

Изменения вступят в силу уже в эти выходные - с воскресенья, 1 июня.

Согласно принятому исполкомом решению, стоимость одной поездки будет составлять:

для студентов с электронным билетом ЛеоКарт - 8,5 гривны;

при оплате общим электронным билетом ЛеоКарт - 17 гривен;

при оплате приложением LeoCard - 17 гривен;

при оплате банковской карточкой - 20 гривен.

При этом наличная оплата проезда останется без изменений - 25 гривен.

"В 2023 году поездка в городских автобусах стоила 15 гривен. Когда в декабре того же года город запустил безналичную оплату, то для пользователей ЛеоКарт тариф даже снизили - до 13 гривен", - напомнил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

Он уточнил, что именно эта форма оплаты быстро стала основной, поэтому "полтора года подавляющее большинство пассажиров имело возможность платить меньше за проезд".

По его словам, наличными сейчас рассчитываются только 7% пассажиров.

Стоимость перевозки багажа и штрафы

Гражданам сообщили, что стоимость перевозки багажа будет составлять:

при безналичном расчете - 17 гривен;

при оплате наличными - по-прежнему 25 гривен.

Между тем штраф за безбилетный проезд был установлен на уровне 400 гривен.

"Сегодняшняя корректировка дает возможность адаптировать тариф к экономическим реалиям, чтобы поддерживать стабильную работу общественного транспорта", - подчеркнул Забарило.

Он рассказал, что ранее перевозчики обратились к городу с требованием поднять стоимость проезда "и до 30, и даже 50 гривен".

"Вместе с экономическим блоком мы проверили обоснования, провели консультации с жителями и сошлись на компромиссном решении", - отметил чиновник.

Сможет ли кто-то ездить в транспорте бесплатно

В целом во Львове определена 31 категория льготников, которые при наличии персонализированных ЛеоКарт и в дальнейшем будут пользоваться городским общественным транспортом бесплатно.

Речь идет, в частности: