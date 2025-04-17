Наличке в маршрутках - конец? В Киеве поддержали петицию о безналичном проезде

В Киеве поддержали петицию о введении безналичной оплаты проезда на маршрутах частных перевозчиков. Это может упростить оплату для пассажиров.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ответ Киевсовета на петицию.

В Киевсовете отмечают, что автоматизированная система учета оплаты проезда (АСОП), которая уже действует в коммунальном транспорте, технически готова к подключению всех перевозчиков - независимо от формы собственности. Для этого нужно заключить соответствующий договор с оператором системы.

В 2023 году один из маршрутов частного перевозчика прошел тестовое подключение к АСОП. Результаты подтвердили: система работает исправно и готова к расширению.

КГГА сообщила, что в дальнейшем будет работать над тем, чтобы все маршрутки в Киеве имели безналичную оплату. Это должно повысить качество перевозок и удобство для пассажиров.

Отметим, петиция, которую поддержал Киевсовет, призвала обязать частных перевозчиков перейти на электронную оплату. Теперь этот вопрос на официальном контроле.