ua en ru
Пн, 13 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Новые Surface от Microsoft разочаруют многих пользователей: в чем причина

14:16 13.07.2026 Пн
2 мин
Обычных покупателей техники в очередной раз обделят топовым качеством
aimg Ольга Завада
Новые Surface от Microsoft разочаруют многих пользователей: в чем причина Обычные покупатели Surface снова ограничены Snapdragon (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Microsoft продолжает противоречивую стратегию развития фирменных устройств Surface. Для розничного рынка компания предлагает модификации на основе процессоров ARM от Qualcomm. В то же время корпоративные заказчики получили доступ к более мощному железу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NotebookCheck.

Отказ от ARM - в чем причина?

Решение полностью перевести потребительскую версию Surface Pro и Surface Laptop на процессоры Snapdragon X второго поколения выглядит рискованным шагом на фоне прошлого опыта.

Когда Microsoft впервые попыталась это сделать в 2024 году, пользователи столкнулись с огромным количеством проблем совместимости. Традиционное ПО x86 отказывалось корректно работать, а для многих периферийных устройств просто не было нужных драйверов.

Большие корпоративные клиенты сразу выразили недовольство переходом на новую архитектуру, из-за чего Microsoft была вынуждена экстренно создать для них отдельные версии устройств.

  • В моделях Surface для бизнеса 2026 заказчики могут свободно выбирать между архитектурой ARM и новейшими мобильными процессорами Intel Panther Lake;
  • Планшеты Surface Pro для бизнеса дополнительно получили опцию интеграции скоростных модулей мобильной связи 5G;
  • Корпоративные устройства полностью избавлены от проблем с запуском старого софта благодаря нативной поддержке стандартной архитектуры.
Читайте больше: Ошибка Microsoft заставила Copilot доверять хакерам: как это произошло

Ультимативная графика Intel

Самая большая разница между потребительскими и профессиональными версиями заметна в линейке классических ноутбуков Surface Laptop.

Бизнес-модели оснащаются новейшими процессорами Intel Core Ultra X, имеющими на борту сверхбыстрое встроенное графическое ядро Arc B390.

Эта видеокарта выводит общую производительность и игровые возможности устройства на совершенно новый уровень, технически недостижимый для моделей на базе Snapdragon.

Кроме того, профессиональные ноутбуки имеют антибликовые матовые экраны и встроенные фильтры конфиденциальности.

Несправедливое ценообразование

Эксперты остро критикуют позицию Microsoft, поскольку компания фактически навязывает ARM-архитектуру обычным пользователям, вместо того чтобы позволить рынку самостоятельно выбирать.

Формально обычный покупатель может найти бизнес-версию Surface в отдельных магазинах, однако цены на них искусственно завышены, а скидки на корпоративные конфигурации почти никогда не предоставляются.

В то же время, стоимость Snapdragon-моделей на вторичном и розничном рынках стремительно падает, делая покупку Intel-версий невыгодной для большинства энтузиастов.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Microsoft Гаджеты
Новости
Зеленский впервые отреагировал на убийство людей военными 155-й бригады
Зеленский впервые отреагировал на убийство людей военными 155-й бригады
Аналитика
РФ готовит свои мидлстрайки: в оборонке спрогнозировали, чем ответит Кремль
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech РФ готовит свои мидлстрайки: в оборонке спрогнозировали, чем ответит Кремль