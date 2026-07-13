Новые Surface от Microsoft разочаруют многих пользователей: в чем причина

Microsoft продолжает противоречивую стратегию развития фирменных устройств Surface. Для розничного рынка компания предлагает модификации на основе процессоров ARM от Qualcomm. В то же время корпоративные заказчики получили доступ к более мощному железу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NotebookCheck .

Отказ от ARM - в чем причина?

Решение полностью перевести потребительскую версию Surface Pro и Surface Laptop на процессоры Snapdragon X второго поколения выглядит рискованным шагом на фоне прошлого опыта.

Когда Microsoft впервые попыталась это сделать в 2024 году, пользователи столкнулись с огромным количеством проблем совместимости. Традиционное ПО x86 отказывалось корректно работать, а для многих периферийных устройств просто не было нужных драйверов.

Большие корпоративные клиенты сразу выразили недовольство переходом на новую архитектуру, из-за чего Microsoft была вынуждена экстренно создать для них отдельные версии устройств.

В моделях Surface для бизнеса 2026 заказчики могут свободно выбирать между архитектурой ARM и новейшими мобильными процессорами Intel Panther Lake;

Планшеты Surface Pro для бизнеса дополнительно получили опцию интеграции скоростных модулей мобильной связи 5G;

Корпоративные устройства полностью избавлены от проблем с запуском старого софта благодаря нативной поддержке стандартной архитектуры.

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Ультимативная графика Intel

Самая большая разница между потребительскими и профессиональными версиями заметна в линейке классических ноутбуков Surface Laptop.

Бизнес-модели оснащаются новейшими процессорами Intel Core Ultra X, имеющими на борту сверхбыстрое встроенное графическое ядро Arc B390.

Эта видеокарта выводит общую производительность и игровые возможности устройства на совершенно новый уровень, технически недостижимый для моделей на базе Snapdragon.

Кроме того, профессиональные ноутбуки имеют антибликовые матовые экраны и встроенные фильтры конфиденциальности.

Несправедливое ценообразование

Эксперты остро критикуют позицию Microsoft, поскольку компания фактически навязывает ARM-архитектуру обычным пользователям, вместо того чтобы позволить рынку самостоятельно выбирать.

Формально обычный покупатель может найти бизнес-версию Surface в отдельных магазинах, однако цены на них искусственно завышены, а скидки на корпоративные конфигурации почти никогда не предоставляются.

В то же время, стоимость Snapdragon-моделей на вторичном и розничном рынках стремительно падает, делая покупку Intel-версий невыгодной для большинства энтузиастов.