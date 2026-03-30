Новые стипендии для одаренной молодежи - уже в этом году: кто именно и сколько получит

Что именно изменилось в Украине

Украинцам рассказали, что МОН расширило поддержку одаренных соискателей образования с инвалидностью.

Речь идет о том, что Кабинет министров принял изменения в постановление от 3 декабря 2009 года №1312, подготовленные Министерством образования и науки Украины.

В ведомстве объяснили, что это решение:

расширяет возможности назначения академических стипендий КМУ одаренным соискателям образования из числа лиц с инвалидностью;

согласовывает действующие нормы с обновленным законодательством в сфере образования и социальной защиты.

Чем важны введенные изменения

Согласно информации МОН, принятые изменения:

усиливают адресную поддержку соискателей образования с инвалидностью;

расширяют для них доступ к государственным инструментам академического поощрения.

Отмечается, что для системы образования это означает:

более четкие правила;

актуальную нормативную базу;

более широкий охват тех, кто демонстрирует высокие результаты в учебе.

"Подробные условия и критерии отбора определят в Положении об академической стипендии КМУ одаренным студентам из числа лиц с инвалидностью", - уточнили в министерстве.

Кто и какие стипендии сможет получить

Сообщается, что новые стипендии будут назначать уже с 1 сентября 2026 года.

Их размер будет составлять 8 000 гривен.

"Впервые такие стипендии смогут получать соискатели профессионального предвысшего и профессионального образования", - объяснили гражданам.

В целом речь идет про:

50 академических стипендий для студентов учреждений профессионального предвысшего образования ;

; 30 академических стипендий для соискателей профессионального образования.

Новые стипендии будут назначать с 1 сентября 2026 года (инфографика: mon.gov.ua)

В завершение сообщается, что МОН также согласовало положения постановления с законами Украины;

"Об образовании";

"О высшем образовании";

"О профессиональном предвысшем образовании";

"О профессиональном образовании";

"Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Отдельно определены сроки обновления Положения об академической стипендии КМУ одаренным студентам из числа лиц с инвалидностью.

"Выплаты будут осуществлять в пределах бюджетных программ государственного и соответствующих местных бюджетов, предусмотренных на стипендиальное обеспечение соискателей образования по государственному и региональному заказу", - подытожили в МОН.