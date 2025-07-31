Новые правила воинского учета: что изменилось для мужчин 25+ и женщин с медобразованием

Напомним, ранее мы писали, что согласно закону, все 17-летние парни до 31 июля включительно должны стать на воинский учет. Подробнее о том, как это сделать и что будет, если нарушить процедуру - читайте в материале РБК-Украина.

Отметим, за нарушение воинского учета в Украине предусмотрены штрафы.