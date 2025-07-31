Нові правила військового обліку: що змінилось для чоловіків 25+ і жінок з медосвітою

Нагадаємо, раніше ми писали, що відповідно до закону, всі 17-річні хлопці до 31 липня включно мають стати на військовий облік. Детальніше про те, як це зробити і що буде, якщо порушити процедуру - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, за порушення військового обліку в Україні передбачені штрафи.