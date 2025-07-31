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Нові правила військового обліку: що змінилось для чоловіків 25+ і жінок з медосвітою

Фото: в Україні змінили правила військового обліку (facebook com Vinobltck)
Автор: Ірина Гамерська

Кабмін змінив правила військового обліку для деяких категорій громадян. Зокрема, автоматизовано деякі процеси для чоловіків 25 років та жінок з медичною освітою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Тож, відповідно до рішення уряду, частину процедур автоматизовано - і чоловікам, і жінкам більше не потрібно особисто з’являтись до ТЦК на перших етапах.

Що змінилось для чоловіків 25 років

  • Чоловікам, яким виповнилося 25 років, більше не потрібно з’являтися до ТЦК та СП, щоб змінити статус із призовника на військовозобов’язаного.
  • Це відбуватиметься автоматично: упродовж 30 днів територіальні центри комплектування самі оновлюють дані у державному реєстрі.
  • Одночасно ТЦК присвоює таким чоловікам первинне військове звання - "солдат (матрос) запасу".

Що змінюється для жінок з медичною освітою

  • Заклади освіти тепер подають до ТЦК списки випускниць із медичною або фармацевтичною спеціальністю протягом 7 днів після випуску, а не за два місяці до нього.
  • Ці списки передаються за місцем проживання жінки, а не за місцем розташування університету.
  • Жінкам більше не потрібно отримувати тимчасове посвідчення військовозобов’язаного - дані автоматично потрапляють до держреєстру.
  • Протягом 60 днів після випуску жінка має прибути до ТЦК та СП для проходження медичної комісії й визначення придатності до служби.

Нагадаємо, раніше ми писали, що відповідно до закону, всі 17-річні хлопці до 31 липня включно мають стати на військовий облік. Детальніше про те, як це зробити і що буде, якщо порушити процедуру - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Зазначимо, за порушення військового обліку в Україні передбачені штрафи.

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