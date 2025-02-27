Новые правила выезда за границу. Кого из мужчин касаются изменения и работает ли "Шлях"

Кого затронули изменения

Демченко обратил внимание, что такие изменения касаются мужчин-водителей, которые совершают перевозки гуманитарных или медицинских грузов для нужд ВСУ, других военных формирований или населения Украины.

Как изменили условия выезда за границу

По словам спикера ГПСУ, раньше вышеупомянутых мужчин вносили в систему "Шлях". Решение о том, чтобы разрешить им выезд за границу, принимали Министерство развития общин и территорий или областные военные администрации.

"Сейчас эта категория граждан, эти водители, которые планируют осуществлять перевозку гуманитарных или медицинских грузов, может пересечь границу только на общих основаниях", - подчеркнул он.

Демченко уточнил, что теперь информация о таких водителях не будет вноситься в систему "Шлях" и решения по ним не будут рассматривать областные военные администрации.

"Человек должен подпадать под категорию тех, кому разрешен выезд за границу. Например, это те, кто исключен из военного учета или те, кто имеет трех и более детей на воспитании, или другие категории, которые позволяют пересечь границу согласно правилам, утвержденным постановлением правительства", - добавил он.

Новые правила уже заработали

Демченко обратил внимание, что изменения в правила пересечения границы уже опубликованы в официальном вестнике, поэтому пограничники начали ими руководствоваться.

"Если человек прибывает в пункт пропуска и отображается в системе "Шлях" как тот, который должен перевозить гуманитарные грузы в соответствии с решениями областных военных администраций, таких людей мы не пропускаем, если они, конечно, не подпадают под другие условия пересечения государственной границы", - уточнил он.