Нові правила виїзду за кордон. Кого з чоловіків стосуються зміни і чи працює "Шлях"

Кого торкнулися зміни

Демченко звернув увагу, що такі зміни стосуються чоловіків-водіїв, які здійснюють перевезення гуманітарних або медичних вантажів для потреб ЗСУ, інших військових формувань або населення України.

Як змінили умови виїзду за кордон

За словами речника ДПСУ, раніше вищезазначених чоловіків вносили в систему "Шлях". Рішення про те, щоб дозволити їм виїзд за кордон, ухвалювали Міністерство розвитку громад і територій або обласні військові адміністрації.

"Зараз ця категорія громадян, ці водії, які планують здійснювати перевезення гуманітарних або медичних вантажів, може перетнути кордон тільки на загальних підставах", - наголосив він.

Демченко уточнив, що тепер інформацію про таких водіїв не вноситимуть у систему "Шлях" і рішення щодо них не розглядатимуть обласні військові адміністрації.

"Людина має підпадати під категорію тих, кому дозволено виїзд за кордон. Наприклад, це ті, хто виключений з військового обліку, або ті, хто має трьох і більше дітей на вихованні, або інші категорії, які дозволяють перетнути кордон згідно з правилами, затвердженими постановою уряду", - додав він.

Нові правила вже запрацювали

Демченко звернув увагу, що зміни до правил перетину кордону вже опубліковані в офіційному віснику, тому прикордонники почали ними керуватися.

"Якщо людина прибуває в пункт пропуску і відображається в системі "Шлях" як та, що має перевозити гуманітарні вантажі згідно з рішеннями обласних військових адміністрацій, таких людей ми не пропускаємо, якщо вони, звичайно, не підпадають під інші умови перетину державного кордону", - уточнив він.