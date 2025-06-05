Как заказать поверку счетчиков тепла и горячей воды и избежать штрафов - разъяснение

Поверку квартирных счетчиков тепла и горячей воды нужно проводить в среднем раз в 4 года в соответствии с Законом Украины "О метрологии и метрологической деятельности".

Кто и как должен проводить проверку газовых счетчиков, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на "Киевтеплоэнерго" .

Пользователи личных кабинетов на сайтах "Киевтеплоэнерго" и Центра коммунального сервиса получают автоматические оповещения о приближении срока поверки. Проверить дату можно также в паспорте счетчика или свидетельстве о предыдущей поверке.

Как проводится поверка счетчиков

Поверку следует заказывать у лицензированных компаний, список которых доступен на сайте Министерства экономики Украины. После проведения процедуры клиенты получают свидетельство о точности работы счетчика.

Копии документов о поверке нужно передать в Центр коммунального сервиса через дистанционные сервисы или лично в сервисный центр для актуализации данных в системе. Это гарантирует, что в платежках будут отображаться фактические объемы потребленного тепла и горячей воды.

В случае просрочки поверки начисления будут осуществлять по среднему потреблению за последний отопительный период.

Стоит помнить, что обслуживание и поверка домовых счетчиков осуществляется за счет платы на абонентское обслуживание, а поверка квартирных счетчиков - за счет владельца.

С вопросами можно обращаться на горячую линию "Киевтеплоэнерго" по телефону: (044) 207-88-88.