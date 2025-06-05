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Как заказать поверку счетчиков тепла и горячей воды и избежать штрафов - разъяснение

Четверг 05 июня 2025 14:36
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Как заказать поверку счетчиков тепла и горячей воды и избежать штрафов - разъяснение Фото: Когда нужно проводить поверку счетчиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

Поверку квартирных счетчиков тепла и горячей воды нужно проводить в среднем раз в 4 года в соответствии с Законом Украины "О метрологии и метрологической деятельности".

Кто и как должен проводить проверку газовых счетчиков, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на "Киевтеплоэнерго".

Пользователи личных кабинетов на сайтах "Киевтеплоэнерго" и Центра коммунального сервиса получают автоматические оповещения о приближении срока поверки. Проверить дату можно также в паспорте счетчика или свидетельстве о предыдущей поверке.

Как проводится поверка счетчиков

Поверку следует заказывать у лицензированных компаний, список которых доступен на сайте Министерства экономики Украины. После проведения процедуры клиенты получают свидетельство о точности работы счетчика.

Копии документов о поверке нужно передать в Центр коммунального сервиса через дистанционные сервисы или лично в сервисный центр для актуализации данных в системе. Это гарантирует, что в платежках будут отображаться фактические объемы потребленного тепла и горячей воды.

В случае просрочки поверки начисления будут осуществлять по среднему потреблению за последний отопительный период.

Стоит помнить, что обслуживание и поверка домовых счетчиков осуществляется за счет платы на абонентское обслуживание, а поверка квартирных счетчиков - за счет владельца.

С вопросами можно обращаться на горячую линию "Киевтеплоэнерго" по телефону: (044) 207-88-88.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине газовые счетчики нуждаются в регулярной поверке в зависимости от класса точности - раз в 2 или 8 лет. Ее проводят бесплатно за счет оператора газораспределительной сети. Также потребитель может инициировать внеочередную проверку, если есть сомнения в работе счетчика.

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