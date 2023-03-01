Для всех водителей. Зачем нужна страховка при выезде за границу и что она покрывает

Для выезда за границу на своем авто требуется Зеленая карта. Это международная страховка на автомобиль: полис гражданско-правовой ответственности водителей. Такой документ обязательно надо оформить перед тем, как выезжать за границу: это обязательный документ для всех транспортных средств с украинской регистрацией.

Как это сделать и какие случаи покрывает такая страховка – TRAVEL РБК-Украина рассказывает со ссылкой на VisitUkraine.today.

Что покрывает и как работает Зеленая карта

Зеленая карта защищает водителей от непредвиденных расходов во время поездки, поэтому прежде всего в страховании заинтересован сам автовладелец. Принцип, по которому действует Зеленая Карта, схож с ОСАГО ("авцтоцивилка"), только за рубежом. Зеленая карта сертификат страхует не имущество ее владельца, а его ответственность.

В случае аварии авто страховой полис Зеленая Карта виновника покроет ущерб, нанесенный по его вине другим участникам ДТП. Расходы на лечение или ремонт машины того, кто пострадал.

В каких странах нужна страховка на машину

Страховой полис действует на территории стран-членов системы "Зеленая Карта". Если вы купите или оформите онлайн такой вид страховки, то он будет действовать во всех этих государствах.

Всего в список входят 45 стран: Австрия, Азербайджан, Албания, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция (кроме Афона), Дания (кроме Гренландии и Фарерских островов), Эстония, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания (кроме Сеуты и Мелильи), Италия, Кипр, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Нидерланды (кроме Арубы, Карибских Нидерландов, Кюрасао, Сен-Мартен), Германия (кроме Бюзинген-ам-Хохрайн), Норвегия (кроме Шпицбергена и Медвежьего острова), Северная Македония, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Финляндия, Франция (кроме Заморского региона), Хорватия, Чехия, Черногория, Швейцария, Швеция, в частности, Марокко, Тунис и Иран.

Фото: Оперативно оформить Зеленую карту можно онлайн (unsplash.com)

Как правило, такая страховка является обязательным документом: без него нельзя пройти контроль на границе, и его будут проверять. Однако во время действия военного положения в Украине такую норму отменили. Но оформить страховку на машину перед выездом за границу все же нужно.

Если вы выехали за рубеж без страховки: последствия

Если по каким-то причинам Зеленую карту перед выездом за границу вы не оформили, вы можете столкнуться с целым рядом рисков.

компенсация затрат после ДТП из своего кармана;

штрафы за отсутствие полиса в размере от 1000 евро (проверить его наличие или отсутствие у вас может местная полиция);

депортация или запрет во въезде в страну;

изъятие или арест транспортного средства и другие последствия.

Как оформить страховку и какие документы нужны

Зеленую карту оформляют на конкретный автомобиль. В документах указывают данные его владельца или любого другого страхователя. В то же время действие полиса распространяется на любого водителя, который будет находиться за рулем авто на законных основаниях.

Чтобы оформить страховку, нужно предоставить:

паспорт и идентификационный код заявителя;

свидетельство о регистрации автомобиля;

водительское удостоверение.

Обратите внимание. Полис страхования должен быть действительным в течение всего периода вашего пребывания за границей, ведь непредвиденные случаи могут произойти в любой момент.

Что делать, если случилось ДТП за границей

Если владелец машины или водитель попал в ДТП за границей, чтобы покрыть затраты, надо сделать несколько шагов. В частности:

оперативно зафиксировать место дорожно-транспортного приключения;

вызвать полицию;

получить от правоохранителей справку о всех обстоятельствах ДТП;

отдать копию страхового сертификата потерпевшему;

в течение 15 дней уведомить свою страховую компанию о наступлении ДТП.

Оформить Зеленую Карту необходимо у лицензированного страховщика. Проще всего и в короткий срок это можно сделать онлайн. Есть много компаний, которые предлагают такую услугу.

Напомним, мы писали, как заехать в Польшу на машине с украинской регистрацией и что нужно знать про местные штрафы.

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