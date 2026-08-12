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Главная » Жизнь » Образование

В школах по-новому будут реагировать на буллинг и насилие

16:25 12.08.2026 Ср
3 мин
Теперь жаловаться можно анонимно
aimg Сергей Козачук
В школах по-новому будут реагировать на буллинг и насилие Фото: в школах внедряют новые правила противодействия насилию (Getty Images)
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В Украине обновляются правила реагирования на буллинг и насилие в учебных заведениях. Для рассмотрения таких случаев теперь будет действовать единая комиссия, а о нарушениях можно будет уведомлять анонимно.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

Что изменилось в новом порядке

Согласно обновленным правилам, в учебных заведениях вместо двух отдельных механизмов вводится единая комиссия, которая будет рассматривать все случаи насилия, жестокого обращения и буллинга.

При этом факт буллинга устанавливает только суд, а не комиссия. Задача школьной комиссии – оценить обстоятельства, определить потребности ребенка и организовать необходимую поддержку.

Также документ определяет четкие сроки реагирования:

  • Руководитель школы должен рассмотреть сообщение в течение 1-х суток с момента регистрации.
  • Если есть признаки насилия, он обязан безотлагательно (не позднее 3 часов) сообщить полицию и службу по делам детей.

Признаки насилия и права ребенка

В обновленных порядках зафиксирован четкий перечень действий, считающихся насилием:

  • Экономическое давление (лишение имущества, препятствование доступу к обучению).
  • Психологическое насилие (оскорбления, угрозы, унижения, устрашения).
  • Нежелательно поведение сексуального характера (жесты, шутки, прозвища, интимные фото/видео).
  • Любые физические деяния (от толкания до ударов).

Уточнен и критерий систематичности – насилие считается систематическим, если оно совершается дважды или более раз в течение 12 месяцев.

Также усилены права детей - ребенок имеет право быть выслушанным при рассмотрении дела с участием родителей (или с их письменным согласием без них) и при обязательном присутствии психолога или социального педагога.

Как сообщить о нарушении

Сообщить о случаях насилия или буллинга можно будет разными каналами - по электронной почте, телефону или специальным ящикам в учебных заведениях.

Кроме того, сообщения могут подаваться анонимно.

Каждое учебное заведение должно утвердить собственное внутреннее положение противодействия насилию и назначить ответственное лицо для регистрации обращений.

Что известно о разработке правил

Изменения в порядок реагирования на случаи буллинга и порядок применения мероприятий воспитательного воздействия разработаны для согласования с Законом Украины "Об охране детства".

Документ прошел публичные общественные обсуждения с участием Офиса образовательного омбудсмена, ОО "Отцы SOS" и Национальной полиции.

Новые правила в школах

Напомним, МОН активно реформирует образовательный процесс и оценку учебных достижений. Так, в августе 2026 Министерство образования и науки Украины утвердило новую систему оценки результатов обучения учащихся 1-9 классов.

Новые правила определили единые подходы к оценке школьников в заведениях общего среднего образования и изменили порядок уведомления оценок учащимся и родителям.

Кроме того, масштабные изменения в системе образования внедряются уже не первый год в условиях военного положения. Ранее сообщалось о том, как украинские школьники начинали учебный год и какие новшества ждали их в учебных заведениях.

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