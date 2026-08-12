В школах по-новому будут реагировать на буллинг и насилие
В Украине обновляются правила реагирования на буллинг и насилие в учебных заведениях. Для рассмотрения таких случаев теперь будет действовать единая комиссия, а о нарушениях можно будет уведомлять анонимно.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство образования и науки Украины.
Что изменилось в новом порядке
Согласно обновленным правилам, в учебных заведениях вместо двух отдельных механизмов вводится единая комиссия, которая будет рассматривать все случаи насилия, жестокого обращения и буллинга.
При этом факт буллинга устанавливает только суд, а не комиссия. Задача школьной комиссии – оценить обстоятельства, определить потребности ребенка и организовать необходимую поддержку.
Также документ определяет четкие сроки реагирования:
- Руководитель школы должен рассмотреть сообщение в течение 1-х суток с момента регистрации.
- Если есть признаки насилия, он обязан безотлагательно (не позднее 3 часов) сообщить полицию и службу по делам детей.
Признаки насилия и права ребенка
В обновленных порядках зафиксирован четкий перечень действий, считающихся насилием:
- Экономическое давление (лишение имущества, препятствование доступу к обучению).
- Психологическое насилие (оскорбления, угрозы, унижения, устрашения).
- Нежелательно поведение сексуального характера (жесты, шутки, прозвища, интимные фото/видео).
- Любые физические деяния (от толкания до ударов).
Уточнен и критерий систематичности – насилие считается систематическим, если оно совершается дважды или более раз в течение 12 месяцев.
Также усилены права детей - ребенок имеет право быть выслушанным при рассмотрении дела с участием родителей (или с их письменным согласием без них) и при обязательном присутствии психолога или социального педагога.
Как сообщить о нарушении
Сообщить о случаях насилия или буллинга можно будет разными каналами - по электронной почте, телефону или специальным ящикам в учебных заведениях.
Кроме того, сообщения могут подаваться анонимно.
Каждое учебное заведение должно утвердить собственное внутреннее положение противодействия насилию и назначить ответственное лицо для регистрации обращений.
Что известно о разработке правил
Изменения в порядок реагирования на случаи буллинга и порядок применения мероприятий воспитательного воздействия разработаны для согласования с Законом Украины "Об охране детства".
Документ прошел публичные общественные обсуждения с участием Офиса образовательного омбудсмена, ОО "Отцы SOS" и Национальной полиции.
Новые правила в школах
Напомним, МОН активно реформирует образовательный процесс и оценку учебных достижений. Так, в августе 2026 Министерство образования и науки Украины утвердило новую систему оценки результатов обучения учащихся 1-9 классов.
Новые правила определили единые подходы к оценке школьников в заведениях общего среднего образования и изменили порядок уведомления оценок учащимся и родителям.
Кроме того, масштабные изменения в системе образования внедряются уже не первый год в условиях военного положения. Ранее сообщалось о том, как украинские школьники начинали учебный год и какие новшества ждали их в учебных заведениях.