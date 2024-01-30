Новые правила. Какие изменения готовит украинцам законопроект о мобилизации: краткий пересказ

Все указанные нормы, приведенные в тексте, вступят в силу только после принятия законопроекта. С полным текстом можно ознакомиться на сайте Рады.

Ключевое:

Мобилизация с 25 лет.

Военным после освобождения из плена - отпуск на 90 дней.

При выезде за границу должен быть военно-учетный документ с отметкой о взятии на воинский учет или исключении из него.

Граждане будут обязаны регистрировать электронный кабинет военнообязанного и проходить медосмотр.

и проходить медосмотр. Увольнение с военной службы возможно в связи с окончанием срока службы - в случае непрерывной службы во время действия военного положения в течение 36 месяцев .

. Военнообязанные после объявления мобилизации имеют 60 дней, чтобы уточнить учетные данные - через центр предоставления админ услуг, ТЦК или электронный кабинет.

- через центр предоставления админ услуг, ТЦК или электронный кабинет. Если пришел добровольно в ТЦК - после ВЛК есть два месяца, затем курс подготовки.

Воинский учет женщин с медицинским и фармацевтическим образованием.

Воинский учет ежегодно в январе-марте для мужчин с 17 лет.

Общевойсковая подготовка в вузах для мужчин (женщины - по желанию).

Базовая военная служба для мужчин 18-24 лет продолжительностью до 5 месяцев, возможна служба по контракту.

Исключается ограниченная пригодность , 9 месяцев на повторный медосмотр.

, 9 месяцев на повторный медосмотр. Лица с инвалидностью 2 и 3 группы до конца года должны пройти пересмотр на пригодность, есть исключения.

Ограничение прав

Предлагается ввести статью 283-2 Кодекса административного судопроизводства - по делам по обращению территориального центра комплектования и социальной поддержки. Так, по заявлению ТЦК в отношении гражданина могут вводиться следующие ограничения:

ограничение в праве выезда за пределы Украины,

ограничение в праве управления транспортными средствами,

наложение ареста на денежные средства и другие ценности.

Так, в случае невыполнения военнообязанным своих обязанностей и если полиция не может осуществить админзадержание и доставку военнообязанного или резервиста в течение 15 дней в ТЦК, руководитель ТЦК в течение 5 дней направляет ему по почте или в электронной форме требование об исполнении обязанности.

Если гражданин за 10 дней не выполнил указанную в требовании обязанность или не явился в ТЦК (заграничное дипучреждение Украины), тогда ТЦК обращается в суд относительно временного ограничения в праве выезда за пределы Украины, в праве управления авто, наложения ареста на средства.

Повестка

В случае получения повестки о вызове в ТЦК гражданин обязан явиться в указанное в ней место и срок. В повестке указывается:

фамилия, имя, отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование ТЦК, выдавшего повестку;

цель вызова;

указание места, дня и времени явки по вызову;

подпись (электронная цифровая подпись) должностного лица, выдавшего (сформировавшего) повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Для граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК и подлежащих направлению на подготовку время явки в ТЦК устанавливается в течение двух месяцев со дня прохождения ВЛК.

Повестка может быть отправлена через электронный кабинет призывника.

Уважительными причинами неприбытия гражданина в срок, определенный в повестке, являются:

препятствие стихийного характера, болезнь, действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть;

смерть близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

В период проведения мобилизации граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет, стоящие на военном учете или снятые (исключенные) с военного учета, обязаны иметь при себе военно-учетный документ. При проверке документов представитель ТЦК или полицейский может осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов.

Отсрочка от призова

Призову не подлежат, в частности:

забронированные;

лица с инвалидностью;

женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате элементов ;

; женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;

женщины и мужчины, воспитывающие больного ребенка или ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

усыновители, на содержании которых находятся дети, которые на момент усыновления были детьми-сиротами или детьми, лишенного родительской опеки;

заняты постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также своими родителями;

опекун лица, признанного судом недееспособным;

члены семьи первой степени родства (в пределах одного) лица с инвалидностью I или II группы, занятые постоянным уходом за ней;

женщины и мужчины, имеющие ребенка (детей) по возрасту до 18 лет и мужа (жену), проходящего военную службу;

руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины;

народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады АР Крым;

судьи;

работники Минобороны, ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, СБУ, Службы внешней разведки Украины, Нацгвардии, ГПСУ, Управления государственной охраны Украины, МВД;

студенты, которые учатся на дневной или дуальной формах и получают уровень образования, превышающий ранее полученный, а также докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру, ученые, педагоги,

женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения АТО или во время осуществления мер по обеспечению национальной безопасности и обороны,

не подлежат призыву в течение двух лет со дня увольнения со службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас в связи с истечением срока службы. Также не будут призывать военнообязанных после освобождения из плена.

Бронь

Бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

чиновники категории "А", председатели областных, районных, районных в городе советов, сельские, поселковые, городские головы - все военнообязанные;

чиновники категории "Б", "В", работающие в органах местного самоуправления - до 50% военнообязанных;

в Нацполиции, НАБУ, ГБР, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Службе судебной охраны, в судах, других госорганах и учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах за исключением военнообязанных;

на предприятиях, учреждениях и организациях, которым установлены мобилизационные задачи;

на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Базовая подготовка

Базовая подготовка проводится для получения гражданами Украины военно-учетной специальности. Такая подготовка проводится в вузах как отдельная учебная дисциплина для мужчин (женщины - добровольно).

Мужчины от 18 до 24 лет проходят базовую военную службу. Год службы можно выбрать самостоятельно. Отсрочка предоставляется призывникам, которые:

признаны временно непригодными по состоянию здоровья;

учатся в школах, техникумах, вузах на дневной или дуальной формах обучения, в интернатуре и докторантуре (отсрочка предоставляется до достижения лицом 24-летнего возраста);

выбрали год, в котором желают пройти базовую военную подготовку (отсрочка не предоставляется во время действия военного положения);

имеют право на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам.

Украинцы за границей

Консульскую помощь в зарубежных дипучреждениях Украины в условиях военного положения граждане Украины мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, являющиеся призывниками, военнообязанными или резервистами, могут получить только при наличии военно-учетных документов.

Исключение - оформление удостоверения личности на возвращение в Украину; консульская помощь его детям, если второй родитель - иностранец; оформление наследства; помощь лицам под арестом.

Оформление паспорта гражданина Украины и загранпаспорта за пределами Украины гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет осуществляется при наличии военно-учетных документов.