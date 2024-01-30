Нові правила. Які зміни готує українцям законопроект про мобілізацію: стислий переказ

Всі вказані норми, наведені у тексті, набудуть чинності лише після прийняття законопроекту. З повним текстом можна ознайомитися на сайті Ради.
Ключове:
- Мобілізація з 25 років.
- Військовим після звільнення з полону - відпустка на 90 днів.
- При виїзді за кордон має бути військово-обліковий документ з відміткою про взяття на військовий облік або виключення з військового обліку.
- Громадяни будуть зобов’язані реєструвати електронний кабінет військовозобов’язаного та проходити медогляд.
- Звільнення з військової служби можливе у зв’язку із закінченням строку служби - у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців.
- Військовозобов’язані після оголошення мобілізації мають 60 днів, щоб уточнити облікові данні - через центр надання адмінпослуг, ТЦК або електронний кабінет.
- Якщо прийшов добровільно до ТЦК - після ВЛК є два місяці, потім курс підготовки.
- Військовий облік для жінок з медичною та фармацевтичною освітою.
- Військовий облік щороку у січні-березні для чоловіків з 17 років.
- Загальновійськова підготовка у вишах для чоловіків (жінки - за бажанням).
- Базова військова служба для чоловіків 18-24 років тривалістю до 5 місяців, можлива служба за контрактом.
Обмеження прав
Пропонується ввести статтю 283-2 Кодексу адміністративного судочинства - у справах за зверненням територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Так, за заявою ТЦК щодо громадянина можуть вводитися такі обмеження:
- обмеженя у праві виїзду за межі України,
- обмеження у праві керування транспортними засобами,
- накладення арешту на кошти та інші цінності.
Так, у разі невиконання військовозобов’язаним своїх обов’язків та якщо поліція не може здійснити адмінзатримання та доставлення військовозобов’язаного чи резервіста протягом 15 днів до ТЦК, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає йому поштою чи в електронній формі вимогу про виконання обов’язку.
Якщо громадянин за 10 днів не виконав зазначеного у вимозі обов’язку або не з’явився до ТЦК (закордонної дипустанови України), тоді ТЦК звертається до суду щодо тимчасового обмеження у праві виїзду за межі України, у праві керування авто, накладення арешту на кошти.
Повістка
У разі отримання повістки про виклик до ТЦК громадянин зобов’язаний з’явитися у зазначене у ній місце та строк. У повістці зазначається:
- прізвище, ім’я по батькові та дату народження громадянина, якому адресована повістка;
- найменування ТЦК, що видав повістку;
- мета виклику;
- зазначення місця, дня і часу явки за викликом;
- підпис (електронний цифровий підпис) посадової особи, яка видала (сформувала) повістку;
- реєстраційний номер повістки;
- роз’яснення про наслідки неявки і про обов’язок повідомити про причини неявки.
Для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та підлягають направленню на підготовку час явки до ТЦК встановлюється протягом двох місяців з дня проходження ВЛК.
Повістка може бути надіслана через електронний кабінет призовника.
Поважними причинами неприбуття громадянина у строк, визначений у повістці, є:
- перешкода стихійного характеру, хвороба, дії країни-агресора або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути;
- смерть близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).
У період проведення мобілізації громадяни України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку або зняті (виключені) з військового обліку, зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ. Під час перевірки документів представник ТЦК або поліцейський може здійснювати фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів.
Відстрочка від призову
Призову не підлягають, зокрема:
- заброньовані;
- особи з інвалідністю;
- жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати елементів;
- жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти або безвісно відсутнім, оголошений померлим;
- жінки та чоловіки, які виховують хвору дитину чи дитину з інвалідністю віком до 18 років;
- усиновителі, на утриманні яких перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми-сиротами або дітьми, позбавленого батьківського піклування;
- зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками;
- опікун особи, визнаної судом недієздатною;
- члени сім’ї першого ступеню споріднення (не більше одного) особи з інвалідністю I чи II групи, зайняті постійним доглядом за нею;
- жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком
- до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;
- керівники міністерств та їх заступники, керівники державних органів, органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;
- народні депутати України, депутати Верховної Ради АР Крим;
- судді;
- працівники Міноборони, ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, СБУ, Служби зовнішньої розвідки України, Нацгвардії, ДПСУ, Управління державної охорони України, МВС;
- студенти, які навчаються за денною або дуальною формами і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий, а також докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури, науковці, педагоги,
- жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти під час проведення АТО чи під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
- не підлягають призову протягом двох років з дня звільнення зі служби військовозобов’язані, які проходили військову службу під час дії правового режиму воєнного стану та були звільненні зі служби у запас у зв’язку із закінченням строку служби. Також не призиватимуть військовозобов’язаних після звільнення з полону.
Бронь
Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу:
- чиновники категорії “А”, голови обласних, районних, районних у місті рад, сільські, селищні, міські голови - усі військовозобов’язані;
- чиновники категорії “Б”, “В”, які працюють в органах місцевого самоврядування - до 50% військовозобов’язаних;
- в Нацполіції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Службі судової охорони, в судах, інших держорганах та установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, патронатних службах за виключенням військовозобов’язаних;
- на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання;
- на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Базова загальновійськова підготовка
Базова підготовка проводиться для здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності. Така підготовка проводиться у вишах як окрема навчальна дисципліна для чоловіків (жінки - добровільно).
Чоловіки від 18 до 24 років включно проходять базову військову службу. Рік служби можна обрати самостійно. Відстрочка надається призовникам, які:
- визнані тимчасово непридатними за станом здоров’я;
- навчаються у школах, технікумах, вишах за денною або дуальною формою навчання, в інтернатурі та докторантурі (відстрочка надається до досягнення особою 24-річного віку);
- обрали відповідний рік, в якому бажають пройти базову військову підготовку (відстрочка не надається під час дії воєнного стану);
- мають право на звільнення з військової служби через сімейні обставини.
Українці за кордоном
Консульську допомогу у закордонних дипустановах України в умовах воєнного стану громадяни України чоловіки віком від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов’язаними або резервістами, можуть отримати лише за наявності військово-облікових документів.
Виключення - оформлення посвідчення особи на повернення в Україну; консульська допомога його дітям, якщо другий з батьків - іноземець; оформлення спадщини; допомога особам під арештом.
Оформлення паспорта громадянина України та закордонного паспорта за межами України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності військово-облікових документів.