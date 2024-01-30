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Кто не будет подлежать мобилизации в Украине: что предлагает новый законопроект

Вторник 30 января 2024 21:58
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Кто не будет подлежать мобилизации в Украине: что предлагает новый законопроект Иллюстративное фото: мобилизация в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров Украины подал в Верховную раду новый законопроект, касающийся мобилизации. В нем указан перечень лиц, не подлежащих призыву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой насоответствующий проект закона.

В новом варианте закона указано, что в течение двух лет призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные, проходившие военную службу во время действия правового режима военного положения и уволенные со службы в запас в связи с истечением срока военной службы. . Однако они могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Также мобилизации не подлежат граждане, проходившие военную службу и уволенные со службы в запас в связи с освобождением из плена. Но они также могут быть призваны на военную службу по их согласию.

Отсрочку в шесть месяцев получат граждане, уволенные со срочной военной службы во время действия военного положения.

Призову на военную службу во время мобилизации, на особый период, также не подлежат соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые обучаются по дневной или дуальной формам получения образования.

Также те, кто получает уровень образования, который выше ранее получен без учета специальности (профессии), интерны, докторанты, педагогические работники учреждений профессионального высшего образования.

Напомним, сегодня Кабмин внес в парламент обновленный законопроект по мобилизации в Украине.

Как писало РБК-Украина, документ, среди прочего, предлагает разрешить мобилизацию правоохранителей. В частности, должностных лиц САП, НАБУ, БЭБ, прокуратуры и полиции.

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