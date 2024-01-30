ua en ru
Вт, 30 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В стране ЕС предлагают возвращать украинцев в "безопасные" регионы: детали

Нидерланды, Амстердам, Вторник 30 января 2024 11:35
UA EN RU
В стране ЕС предлагают возвращать украинцев в "безопасные" регионы: детали Фото: Поддержка Украины в Нидерландах (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Украинских беженцев в Нидерландах предлагают возвращать в относительно безопасные регионы Украины. Такое предложение озвучили депутаты парламента.

По словам политиков, беженцы могли бы вернуться на запад Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на dutchnews.nl.

Дискуссию о возвращении украинцев домой инициировали депутаты парламента от одной из крупнейших партий BBB (Фермерско-гражданское движение). Предложение озвучили во время дебатов по поводу правительственного бюджета для решения проблем беженцев. В Нидерландах защитой пользуется около 100 тысяч украинских беженцев.

"Мы не можем принять всех. Запад Украины кажется мне относительно стабильным. Можно ли там безопасно размещать украинцев?", – спросила депутат от BBB Мона Кейзер у госсекретаря по убежищу и миграции Нидерландов Эрика ван дер Бурга.

В то же время, чиновник ответил, что политика предоставления убежища действительно различает, какие регионы в стране безопасны, а какие опасны.

"Но для украинцев действует не политика убежища, а европейская директива о временной защите. Сейчас каждый человек из Украины получает убежище", – отметил чиновник.

В то же время парламентарии от GroenLinks/PvdA подвергли критике предложение коллеги из партии BBB. Они напомнили, что ракетные обстрелы происходят и на западе Украины.

Мона Кейзер также предложила, чтобы граждане Украины, нашедшие работу в Нидерландах, оплачивали аренду жилья и медицинское обслуживание. Украинских беженцев сейчас бесплатно размещают в муниципальных пунктах приема. Они также получают пособие на проживание в размере от 340 до 380 евро в месяц. Депутат также хочет изучить вопрос, можно ли связать прожиточный минимум, который получают украинцы, с обязанностью подаваться на работу.

Между тем, по данным национального статистического агентства CBS, почти половина украинских беженцев в Нидерландах работают. Многие украинцы работают в сфере торговли, транспорта и общественного питания.

Напомним, мы писали, что части украинских беженцев в Нидерландах разрешили остаться только до весны. Они могут попросить о международном убежище.

Также мы писали, что в Нидердандах росло количество украинцев, приехавших получить убежище. Среди них немало тех, кто уже проживал в другой стране Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Помощь Украине
NEWS
РФ ночью атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: сколько сбили силы ПВО
РФ ночью атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: сколько сбили силы ПВО
DAILY
Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Шанс на ребенка. Почему возник скандал из-за репродуктивного материала военных и где правда