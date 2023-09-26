Защищенным категориям украинцев запретят отключать электроэнергию за долги
Минсоцполитики подготовило проект Порядка применения специальных дополнительных мер защиты для категорий уязвимых потребителей электрической энергии. Отключать свет за долги зимой будет запрещено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).
К категориям уязвимых потребителей относятся следующие бытовые потребители электрической энергии:
- 1) получатели жилищных субсидий;
- 2) лица с инвалидностью I и II группы, в том числе лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства, не являющимися получателями жилищных субсидий;
- 3) лица, содержащие детские дома семейного типа и не являющиеся получателями жилищных субсидий;
- 4) многодетные и малообеспеченные семьи, не являющиеся получателями жилищных субсидий;
- 5) приемные семьи, которые имеют на попечении трех и более детей и не являются получателями жилищных субсидий;
- 6) бытовые потребители электрической энергии, находящиеся в жилых помещениях (квартирах, домах), жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, питающегося от электрических сетей, подтверждаемого сведениями и/или документами, и не являющихся получателями жилищных субсидий.
К специальным дополнительным мерам защиты потребителей, отнесенным к категориям уязвимых потребителей, относятся:
- 1) обязанность поставщика универсальных услуг предложить заключение договора о реструктуризации задолженности (при наличии) по оплате за потребленную электрическую энергию по определенному графику погашения задолженности, ежемесячный платеж в котором не будет превышать 20% прожиточного минимума, установленного на 1 января года, в котором заключается договор;
- 2) запрет инициировать отключение электроустановки уязвимого потребителя, связанное с неуплатой/уплатой не в полном объеме за потребленную электрическую энергию в период с 15 октября по 15 апреля соответствующего года.
- 3) обязанность операторов систем распределения информировать потребителей, на территории деятельности которых запланированы перерывы в электроснабжении, о плановых перерывах в электроснабжении в порядке, определенном Кодексом систем распределения;
- 4) обязанность операторов систем распределения обеспечивать бесплатный ремонт/восстановление внутренних электрических сетей в жилом помещении потребителя, находящихся в аварийном состоянии;
- 5) освобождение потребителей от начисления штрафных санкций, неустойок (пени) из-за несвоевременной оплаты за потребленную электроэнергию на период действия договора о реструктуризации задолженности;
- 6) освобождение потребителя от обязанности возмещения затрат на восстановление/прекращение поставки электрической энергии на объект потребителя;
- 7) первоочередное предоставление услуг по возобновлению поставок электрической энергии на объект потребителя в случае аварийных отключений электрической энергии;
- 8) предоставление уязвимым потребителям права на первоочередное обслуживание в центрах обслуживания;
- 9) удовлетворение специальных потребностей потребителей в получении информации и коммуникации с поставщиками универсальных услуг (введение особых форматов счетов, осуществление личных визитов к потребителю, использование электронных сервисов, мессенджеров и т.п.).
Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Кабинет министров планирует перераспределение средств, выделенных в государственном бюджете в помощь внутренне перемещенным лицам. Решение о дополнительных выплатах людям с инвалидностью и пенсионерам будет принято в ближайшее время.