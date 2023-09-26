Защищенным категориям украинцев запретят отключать электроэнергию за долги

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления Кабмина, размещенный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины ( ФПУ ).

К категориям уязвимых потребителей относятся следующие бытовые потребители электрической энергии:

1) получатели жилищных субсидий;

2) лица с инвалидностью I и II группы, в том числе лица, осуществляющие уход за ребенком с инвалидностью или за лицом с инвалидностью с детства, не являющимися получателями жилищных субсидий;

3) лица, содержащие детские дома семейного типа и не являющиеся получателями жилищных субсидий;

4) многодетные и малообеспеченные семьи, не являющиеся получателями жилищных субсидий;

5) приемные семьи, которые имеют на попечении трех и более детей и не являются получателями жилищных субсидий;

6) бытовые потребители электрической энергии, находящиеся в жилых помещениях (квартирах, домах), жизнь и здоровье которых зависит от непрерывной работы медицинского оборудования, питающегося от электрических сетей, подтверждаемого сведениями и/или документами, и не являющихся получателями жилищных субсидий.

К специальным дополнительным мерам защиты потребителей, отнесенным к категориям уязвимых потребителей, относятся:

1) обязанность поставщика универсальных услуг предложить заключение договора о реструктуризации задолженности (при наличии) по оплате за потребленную электрическую энергию по определенному графику погашения задолженности, ежемесячный платеж в котором не будет превышать 20% прожиточного минимума, установленного на 1 января года, в котором заключается договор;

2) запрет инициировать отключение электроустановки уязвимого потребителя, связанное с неуплатой/уплатой не в полном объеме за потребленную электрическую энергию в период с 15 октября по 15 апреля соответствующего года.

3) обязанность операторов систем распределения информировать потребителей, на территории деятельности которых запланированы перерывы в электроснабжении, о плановых перерывах в электроснабжении в порядке, определенном Кодексом систем распределения;

4) обязанность операторов систем распределения обеспечивать бесплатный ремонт/восстановление внутренних электрических сетей в жилом помещении потребителя, находящихся в аварийном состоянии;

5) освобождение потребителей от начисления штрафных санкций, неустойок (пени) из-за несвоевременной оплаты за потребленную электроэнергию на период действия договора о реструктуризации задолженности;

6) освобождение потребителя от обязанности возмещения затрат на восстановление/прекращение поставки электрической энергии на объект потребителя;

7) первоочередное предоставление услуг по возобновлению поставок электрической энергии на объект потребителя в случае аварийных отключений электрической энергии;

8) предоставление уязвимым потребителям права на первоочередное обслуживание в центрах обслуживания;

9) удовлетворение специальных потребностей потребителей в получении информации и коммуникации с поставщиками универсальных услуг (введение особых форматов счетов, осуществление личных визитов к потребителю, использование электронных сервисов, мессенджеров и т.п.).

Напомним, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что Кабинет министров планирует перераспределение средств, выделенных в государственном бюджете в помощь внутренне перемещенным лицам. Решение о дополнительных выплатах людям с инвалидностью и пенсионерам будет принято в ближайшее время.