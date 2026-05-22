Новые правила бронирования: Кабмин дал месяц на пересмотр критериев критичности
Украинские власти должны за месяц пересмотреть критерии, по которым определяются критически важные предприятия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.
"Министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны в месячный срок переутвердить свои критерии критичности по согласованию с Минобороны и Минэкономики", - подчеркнули в ведомстве.
Речь идет о маркерах, которые определяют, действительно ли предприятие важное для:
- обороноспособности и безопасности государства;
- стабильной работы в экономике;
- обеспечение базовых потребностей населения и поддержание инфраструктуры общин.
Тотальная ревизия за три месяца
После того, как изменения вступят в силу, власти проведут масштабный аудит. В течение трех месяцев будет пересмотрен статус абсолютно всех предприятий, ранее признанных критически важными.
Главная цель ревизии - обновить систему и оставить право на бронирование работников только за теми компаниями, от которых реально зависит жизнедеятельность страны.
Что будет с действующим бронированием во время проверок
На протяжении всего времени, пока продлится пересмотр и уточнение критериев (вплоть до принятия нового решения), действующий статус критичности предприятий сохраняется.
При этом остается действующим и текущее бронирование военнообязанных работников. Таким образом, у компаний будет достаточно времени, чтобы подтвердить свой статус по новым, обновленным правилам.
Стоит заметить, что новые правила начнут действовать после публикации постановления Кабмина на правительственном портале.
Новые правила бронирования
Напомним, сегодня, 22 мая, Министерство экономики Украины сообщило о решении Кабмина ввести новые правила бронирования военнообязанных граждан.
Теперь зарплатный порог для бронирования повысят до 26 тысяч гривен, а уже в июле-августе предприятия должны будут согласовывать свой статус критичности повторно.
