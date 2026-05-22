ua en ru
Пт, 22 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Изменения

Новые правила бронирования: Кабмин дал месяц на пересмотр критериев критичности

21:16 22.05.2026 Пт
2 мин
Власти проведут аудит всех компаний, которые признали критически важными
aimg Иван Носальский
Новые правила бронирования: Кабмин дал месяц на пересмотр критериев критичности Иллюстративное фото: в Украине пересмотрят критерии критичности предприятий (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украинские власти должны за месяц пересмотреть критерии, по которым определяются критически важные предприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики Украины.

Читайте также: "Работайте или воюйте": Соболев указал на важный нюанс по бронированию

"Министерства, центральные органы исполнительной власти и областные военные администрации должны в месячный срок переутвердить свои критерии критичности по согласованию с Минобороны и Минэкономики", - подчеркнули в ведомстве.

Речь идет о маркерах, которые определяют, действительно ли предприятие важное для:

  • обороноспособности и безопасности государства;
  • стабильной работы в экономике;
  • обеспечение базовых потребностей населения и поддержание инфраструктуры общин.

Тотальная ревизия за три месяца

После того, как изменения вступят в силу, власти проведут масштабный аудит. В течение трех месяцев будет пересмотрен статус абсолютно всех предприятий, ранее признанных критически важными.

Главная цель ревизии - обновить систему и оставить право на бронирование работников только за теми компаниями, от которых реально зависит жизнедеятельность страны.

Что будет с действующим бронированием во время проверок

На протяжении всего времени, пока продлится пересмотр и уточнение критериев (вплоть до принятия нового решения), действующий статус критичности предприятий сохраняется.

При этом остается действующим и текущее бронирование военнообязанных работников. Таким образом, у компаний будет достаточно времени, чтобы подтвердить свой статус по новым, обновленным правилам.

Стоит заметить, что новые правила начнут действовать после публикации постановления Кабмина на правительственном портале.

Новые правила бронирования

Напомним, сегодня, 22 мая, Министерство экономики Украины сообщило о решении Кабмина ввести новые правила бронирования военнообязанных граждан.

Теперь зарплатный порог для бронирования повысят до 26 тысяч гривен, а уже в июле-августе предприятия должны будут согласовывать свой статус критичности повторно.

Детальнее об зтом - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство экономики Бронирование от мобилизации Мобилизация в Украине
Новости
Рубио сделал заявление о переговорах по Украине и отверг слухи о давлении на Киев
Рубио сделал заявление о переговорах по Украине и отверг слухи о давлении на Киев
Аналитика
Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Наступление на Киев или "буферная зона": что задумала РФ и реальна ли угроза с Севера