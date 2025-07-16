Новые правила для бизнеса: Кабмин уточнил, какие предприятия являются критически важными

Кабмин внес изменения в порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №847.

Согласно постановлению, определение таких предприятий осуществляется областной, Киевской и Севастопольской городской госадминистрацией (военной администрацией в случае ее образования) относительно предприятий, учреждений, организаций коммунальной формы собственности, а также тех, которые расположены на территории соответствующей административно-территориальной единицы и осуществляют деятельность в следующих сферах:

сельское, лесное или рыбное хозяйство;

добывающая промышленность и разработка карьеров;

перерабатывающая промышленность;

поставка электрической энергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;

водоснабжение;

канализация;

обращение с отходами;

строительство;

оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;

транспорт;

складское хозяйство;

почтовая и курьерская деятельность.

До внесения изменений порядок не содержал конкретизации видов деятельности и предусматривал, что определение осуществляется соответствующими госадминистрациями на территории их административно-территориальной единицы.

Госадминистрациям поручено в месячный срок со дня вступления в силу постановления пересмотреть критерии, по которым определяются критически важные предприятия, учреждения и организации.