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Новые правила для бизнеса: Кабмин уточнил, какие предприятия являются критически важными

Среда 16 июля 2025 19:28
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Новые правила для бизнеса: Кабмин уточнил, какие предприятия являются критически важными Иллюстративное фото: Кабмин уточнил, какие предприятия являются критически важными (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Кабмин внес изменения в порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №847.

Согласно постановлению, определение таких предприятий осуществляется областной, Киевской и Севастопольской городской госадминистрацией (военной администрацией в случае ее образования) относительно предприятий, учреждений, организаций коммунальной формы собственности, а также тех, которые расположены на территории соответствующей административно-территориальной единицы и осуществляют деятельность в следующих сферах:

  • сельское, лесное или рыбное хозяйство;
  • добывающая промышленность и разработка карьеров;
  • перерабатывающая промышленность;
  • поставка электрической энергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;
  • водоснабжение;
  • канализация;
  • обращение с отходами;
  • строительство;
  • оптовая и розничная торговля;
  • ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
  • транспорт;
  • складское хозяйство;
  • почтовая и курьерская деятельность.

До внесения изменений порядок не содержал конкретизации видов деятельности и предусматривал, что определение осуществляется соответствующими госадминистрациями на территории их административно-территориальной единицы.

Госадминистрациям поручено в месячный срок со дня вступления в силу постановления пересмотреть критерии, по которым определяются критически важные предприятия, учреждения и организации.

Бронирование от мобилизации

По состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев, то есть примерно численность украинского войска.

Забронировать могут работников критических предприятий в случае зарплаты на уровне 20 тысяч гривен.

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