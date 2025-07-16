Новые правила для бизнеса: Кабмин уточнил, какие предприятия являются критически важными
Кабмин внес изменения в порядок, по которым осуществляется определение предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление Кабмина №847.
Согласно постановлению, определение таких предприятий осуществляется областной, Киевской и Севастопольской городской госадминистрацией (военной администрацией в случае ее образования) относительно предприятий, учреждений, организаций коммунальной формы собственности, а также тех, которые расположены на территории соответствующей административно-территориальной единицы и осуществляют деятельность в следующих сферах:
- сельское, лесное или рыбное хозяйство;
- добывающая промышленность и разработка карьеров;
- перерабатывающая промышленность;
- поставка электрической энергии, газа, пара и кондиционированного воздуха;
- водоснабжение;
- канализация;
- обращение с отходами;
- строительство;
- оптовая и розничная торговля;
- ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
- транспорт;
- складское хозяйство;
- почтовая и курьерская деятельность.
До внесения изменений порядок не содержал конкретизации видов деятельности и предусматривал, что определение осуществляется соответствующими госадминистрациями на территории их административно-территориальной единицы.
Госадминистрациям поручено в месячный срок со дня вступления в силу постановления пересмотреть критерии, по которым определяются критически важные предприятия, учреждения и организации.
Бронирование от мобилизации
По состоянию на начало 2025 года бронирование получили до 950 тысяч украинцев, то есть примерно численность украинского войска.
Забронировать могут работников критических предприятий в случае зарплаты на уровне 20 тысяч гривен.
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