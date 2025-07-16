ua en ru
Ср, 16 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нові правила для бізнесу: Кабмін уточнив, які підприємства є критично важливими

Середа 16 липня 2025 19:28
UA EN RU
Нові правила для бізнесу: Кабмін уточнив, які підприємства є критично важливими Ілюстративне фото: Кабмін уточнив, які підприємства є критично важливими (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Кабмін вніс зміни до порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №847.

Згідно з постановою, визначення таких підприємств здійснюється обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією у разі її утворення) щодо підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, а також тих, що розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та провадять діяльність у таких сферах:

  • сільське, лісове або рибне господарство;
  • добувна промисловість і розроблення кар’єрів;
  • переробна промисловість;
  • постачання електричної енергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
  • водопостачання;
  • каналізація;
  • поводження з відходами;
  • будівництво;
  • оптова та роздрібна торгівля;
  • ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
  • транспорт;
  • складське господарство;
  • поштова та кур’єрська діяльність.

До внесення змін порядок не містив конкретизації видів діяльності і передбачав, що визначення здійснюється відповідними держадміністраціями на території їх адміністративно-територіальної одиниці.

Держадміністраціям доручено в місячний строк з дня набрання чинності постановою переглянути критерії, за якими визначаються критично важливі підприємства, установи й організації.

Бронювання від мобілізації

Станом на початок 2025 року бронювання отримали до 950 тисяч українців, тобто приблизно чисельність українського війська.

Забронювати можуть працівників критичних підприємств у разі зарплати на рівні 20 тисяч гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в Україні
Новини
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
У Раді сталася сутичка між нардепами: що відомо (відео)
Аналітика
Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Третій Кабмін Зеленського. Навіщо Шмигаль іде в Міноборони і чого чекають від Свириденко