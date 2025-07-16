Нові правила для бізнесу: Кабмін уточнив, які підприємства є критично важливими
Кабмін вніс зміни до порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Кабміну №847.
Згідно з постановою, визначення таких підприємств здійснюється обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністрацією (військовою адміністрацією у разі її утворення) щодо підприємств, установ, організацій комунальної форми власності, а також тих, що розташовані на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці та провадять діяльність у таких сферах:
- сільське, лісове або рибне господарство;
- добувна промисловість і розроблення кар’єрів;
- переробна промисловість;
- постачання електричної енергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
- водопостачання;
- каналізація;
- поводження з відходами;
- будівництво;
- оптова та роздрібна торгівля;
- ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів;
- транспорт;
- складське господарство;
- поштова та кур’єрська діяльність.
До внесення змін порядок не містив конкретизації видів діяльності і передбачав, що визначення здійснюється відповідними держадміністраціями на території їх адміністративно-територіальної одиниці.
Держадміністраціям доручено в місячний строк з дня набрання чинності постановою переглянути критерії, за якими визначаються критично важливі підприємства, установи й організації.
Бронювання від мобілізації
Станом на початок 2025 року бронювання отримали до 950 тисяч українців, тобто приблизно чисельність українського війська.
Забронювати можуть працівників критичних підприємств у разі зарплати на рівні 20 тисяч гривень.
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